Par de derrotas de fuerzas básicas en León

León Guanajuato.- Por segunda jornada consecutiva las fuerzas básicas de Mazatlán FC se fueron con las manos vacías de sus duelos correspondientes a la jornada 13 del Guard1anes 2020.

Por idéntico marcador de 2-1 en contra de León se llevó el botín completo en las dos categorías.

Sub 20

En duelo de la Sub 20, Axel García adelantó a los Cañoneros a los 25' minutos y les dio la ilusión de poder sumar tres puntos luego de tres jornadas sin hacerlo.

Pero León demostró su calidad y con tantos de Jesse Zamudio al 45' y Armando León en el último minuto le dieron la vuelta al marcador para sumar tres importantes puntos.

León fue superior a Mazatlán en sus Fuerzas Básicas/Club León



El próximo jueves la Sub 20 enfrenta a Pachuca en duelo pendiente de la jornada seis, en punto de las 11:00 horas.



Mazatlán quedó en el lugar número 15 con 10 puntos, pero aún dos juegos menos que el resto del pelotón.



Ahora el equipo dirigido por Horacio Cervantes buscará tener éxito en esta semana pues aún les restan dos partidos más, ya que el domingo jugarán en casa ante Puebla en duelo también pendiente por la jornada uno.

Sub 17

No fue un día fácil para las fuerzas básicas de Mazatlán FC, pues al igual que la Sub 20, la categoría Sub 17 de los porteños cayó 2-1 ante Club León como visitante.



Víctor Portillo anotó el gol de la victoria a los 91' minutos, Héctor Uribe adelantó a los esmeradas a los 42'.



Por su parte Gabriel López marcó en favor de Mazatlán FC al inicio de la segunda mitad.

Con esto Mazatlán se estancó en 12 puntos, y es lugar 15 de la tabla con dos juegos menos.

León es octavo en la clasificación con 23 unidades.

La Sub 17 de León quiere meterse a liguilla/ Club León



Este jueves el equipo que dirige Alberto Lucio, se mide ante el Pachuca en duelo pendiente, visitarán a los Tuzos, en juego programado a las 08:30 horas, en la instalaciones de la Universidad del Futbol.

Este es uno de los juegos que tiene pospuesto el equipo.