Para Amaury Vergara que América gane la 14 no es tema que le preocupe

Guadalajara.- Con el trabuco que Chivas esta cerrando el año su dueño Amaury Vergara está sumamente confiado que no habrá quien detenga a su equipo pues al cuestionarle que piensa de que América pueda ganar el título 14 respondió de manera certera.

"No me preocupa, no me preocupa porque si llegaran, los vamos alcanzar muy rápido" declaró.

América se encuentra en la final del Apertura 2019 y se medirá ante el Monterrey dentro de algunos días y esta latente que las Águilas puedan levantar su título 14 por lo que se iría dos estrellas arriba que el Rebaño.

Pero Vergara se muestra contento con la ola de refuerzos que ha traído en conjunto con Ricardo Pelaéz, y del mote de Súper Chivas 2.0 "Pues está bueno el nombre, que la afición y ustedes decidan cómo se llame este equipo, que finalmente ustedes deciden cómo lo quieren apodar creo que es simbólico, me recuerda a Chivas TV 2.0 y espero que se queda un apodo bonito" sentenció.

Hasta el momento de forma oficial se han anunciado a 5 futbolistas a falta de otros 3 que se conocen, el último fue Víctor Guzmán quien se incorporará y llega procedente de Pachuca y vuelve a donde se formó.

El mandatario recalcó que la principal meta de este equipo es ser campeón. "A ser campeones por supuesto, eso es lo mínimo y el Campeonísimo también es una exigencia de este equipo, hay objetivos de diferentes tamaños, el principal ahorita es la número 13"

Y para finalizar habló de los temas legales de transmisión de sus partidos y menciona que va por buen camino y que los números manejados son falsos que solo piden lo justo para un equipo como Chivas.

"Va bien y también las cantidades que están mencionando son fuera de lo real, no es cierto, estamos pidiendo lo que es, lo que merece Chivas, el rating que genera, por el rating comercial y estoy seguro que vamos a llegar a muy buenos acuerdos con nuestros aliados".