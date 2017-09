Para Cocu la expulsión del Chucky Lozano fue injusta

El director técnico del PSV Eindhoven, Phillip Cocu, calificó de errónea la tarjeta roja directa que recibió el mexicano Hirving “Chucky” Lozano, en el partido ante el Heerenveen.

“Definitivamente no encuentro tarjeta roja para Hirving Lozano. El rojo es rojo, y si no es, entonces no debe ser suspendido”, dijo el estratega holandés al término del partido.

Cocu: 'We zijn verre van tevreden. We moeten volgende week op een ander niveau acteren tegen Feyenoord.' #HEEPSV pic.twitter.com/QNaTc8mnhB — PSV (@PSV) 10 de septiembre de 2017

“No estoy de acuerdo con la tarjeta roja del Chucky. La entrada no fue tan dura como para expulsar a un jugador. Se desliza desde lejos pero no es expulsión”, destacó.

Cocu was vandaag verre van tevreden met het optreden van zijn ploeg en stelt vraagtekens bij de rode kaart.#HEEPSVhttps://t.co/KHhkp7n2lt — PSV (@PSV) 10 de septiembre de 2017

Lozano intentó ir por el balón en una jugada dividida, pero se resbaló provocando que se llevara entre las piernas al defensa Denzel Dumfries.

| Lozano krijgt rood. PSV met tien man verder en zonder de Mexicaan tegen Feyenoord volgende week. #heepsv https://t.co/APFUr8SFr9 pic.twitter.com/MXekkk9jjD — FOX Sports (@FOXSportsnl) 10 de septiembre de 2017

Con información de Medio tiempo