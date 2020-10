Para Devin Haney, Yoriorkis Gamboa será la prueba más dura de su carrera

El campeón de peso ligero del CMB, Devin Haney, reiteró que el combate número 25 de su carrera profesional será la prueba más difícil hasta la fecha, cuando enfrente al cubano Yuriorkis Gamboa, un peleador experimentado que por la edad, podríar ser su padre.

Haney, de 21 años, chocará con Gamboa, de 38 años, el próximo 7 de noviembre en el Seminole Hard Rock Hotel and Casino en Hollywood, Florida, evento que será transmitido por la plataforma DAZN. "Gamboa es la prueba más difícil hasta la fecha para mí", dijo Haney a IFL.

“Gamboa es un veterano; fue campeón mundial unificado, por lo que el cubano no se queda atrás, y es el mejor nombre en mi currículum hasta ahora. No puedo subestimar su poder. En su última pelea, se mantuvo los 12 asaltos con Tank (Gervonta Davis), por lo que es resistente, tiene hambre y no puedo subestimarlo", comentó el estadounidense.

Agregó que: "Gamboa es un oponente duro; ha estado ahí con los mejores. Hirió a (Terence) Crawford (en una derrota por nocaut técnico en 2014). Conectó un buen tiro y lastimó a Crawford… Gamboa, entrena duro. Quiero dar una gran pelea a los fanáticos".

Haney mencionó que: “Mi papá está emocionado con esta pelea. Sabe que Gamboa es una prueba dura. Sabe que no puedo tomarlo a la ligera. Gamboa no viene a acostarse. Estoy muy emocionado de estar de regreso. Ha pasado casi un año desde que me fui. Estoy muy emocionado de hacer mi regreso y espero poder ofrecer un buen programa para la gente que lo ve por televisión ".

Pese a la diferencia de edad, Haney (24-0, 15 KOs) tiene solo nueve combates profesionales menos que Gamboa (30-3, 18 KOs), medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 para Cuba, con una amplia experiencia en el terreno amateur.

Reaparición

Haney estuvo no sube al ring, desde que se impus por decisión unánime sobre Alfredo Santiago en noviembre del año pasado. Se lesionó el hombro en ese duelo, motivo por el cual lo mantuvo marginado durante unos meses, justo hasta que COVID hizo que la inactividad se alargara después de que ya se había recuperado.

Gamboa también sufrió una lesión en su última pelea, fue en el talón de Aquiles, en el segundo asalto de una derrota por nocaut en el 12do asalto ante Gervonta Davis en diciembre pasado.

Ahora Haney se encuentra entusiasmado por estar de regreso, independientemente de que si habrá fanáticos presentes o no.

"Al principio, estaba un poco tembloroso", externó Haney. “No sabía cómo iba a ser, pero desde que he visto a otros peleadores hacerlo, estoy emocionado por eso. Y siento que voy a poder relajarme más, y va a estar más cerca de un combate de sparring", agregó.