Para Javier Aguirre dirigir en México no está en sus planes

Leganés.- El actual director del Leganés de España, Javier Aguirre a confesado que continuamente recibió ofertas para dirigir en México pero que las rechazó por saber que su ciclo en nuestro país ya culminó.

"Es muy difícil (que vuelva a México), mira que me han invitado muchísimos amigos directivos, ex jugadores también, que son dueños de equipos, conozco a muchos y cada año me hablan una o dos veces, pero yo digo lo mismo, yo ya hace 17 años estoy fuera del futbol mexicano totalmente" afirmó.

Aunque lo que si acepta es que de regresar a México como directivo si está en sus planes y se manejando a equipos en primera y no de fuerzas básicas, pues considera que sus conocimientos a lo largo de su carrera lo avalan para lograr muy bien ese trabajo.

"He sido un buen vinculo para gente que tiene alguna duda sobre ciertos personajes de futbol y ahí me veo yo. En fuerzas básicas no creo que tenga el vigor, ni la energía de estar todos los días corrigiendo a chiquitos"

Si me veo en una oficina organizando, me veo asesorando una consultoría, una dirección deportiva, yo creo que ahí puedo ser útil

Además se dio tiempo de analizar y felicitar a los jóvenes de la Sub-17 que participan en el Mundial de Brasil.

"Me da muchísimo gusto que nuestra selección este en semifinales, un partido difícil contra Holanda, pero me da muchísimo gusto"