Para Jorge Campos es triste que jugadores se nieguen a ir al Tri

Desde hace algunas semanas la Selección Mexicana ha estado en boca de todos, además de ser una de las candidatas para ganar la Copa Oro que inicia en unos días, la negativa de algunos jugadores de venir a la competencia a dado mucho de qué hablar.

A raíz de lo sucedido algunos jugadores que se encuentran en la concentración del Tri y otros exjugadores que han vestido la camiseta nacional han hablado de lo sucedido, hoy fue Jorge Campos quien habló sobre la falta de interés de algunos jugadores mexicanos por representar a su Selección.

Jorge Campos durante una ceremonia de Balón de Oro en México/Jam Media

Por eso, Jorge Campos lamenta que hoy existan jugadores que se nieguen a ser convocados por la Selección Mexicana. El ex arquero del Tricolor considera triste esta situación, pues asegura que a Gerardo Martino, técnico del representativo nacional, se le tendría que apoyar al 100 por ciento.

Antes no era así: En nuestra época íbamos con mucho cariño”

“Es lamentable y triste que jugadores de calidad han salido por una u otra cosa. Es difícil saber la razón, no estoy en la Selección, pero un llamado a defender los colores debe ser grande. Algo ha pasado, no sabemos quién tiene la culpa, pero es triste. En nuestra época íbamos con mucho cariño, nos sentíamos orgullosos de escuchar el Himno fuera de México, ojalá cambie en un futuro y el que quiera venir lo haga con cariño y amor. No se quién tenga la culpa”, explicó.

“Poco a poco va a haber cambios, así como en nuestra generación. Va a suceder cuando lleguen estos jugadores con el orgullo de representar a México porque se necesita algo especial, no nada más ser buen jugador. Se necesita algo más y creo que entonces vamos a llegar a las Finales. Esperamos que el profe (Gerardo Martino) se haya dado cuenta”, añadió.

“Es lamentable que les estemos respondiendo así cuando vino con mucho orgullo a representarnos. Vino para ayudarnos, vio mucho potencial para llegar a Finales. Con este profe tenemos algo especial, sabe de lo que se trata, lo ha vivido, ha crecido en ese aspecto y vino a ayudarnos. Espero que estos chavos aprovechen la oportunidad y el profe se dé cuenta quién quiere estar en la Selección”, sentenció Jorge Campos.

Jorge Campos durante un partido con la Selección Mexicana/Jam Media

Finalmente, reitera que en otros tiempos, la situación no era así. “Siempre quise ir a la Selección, representar a Mexico. A veces juegas, a veces no, pero alguien me enseño que hay que ir con orgullo, porque hay gente que nos quiere ver. Cariño siempre lo vamos a tener de haber representado a la Selección, estábamos esperanzados de vernos en la lista. A veces ni nos hablaban, por eso estábamos ansiosos por ver la lista y estar ahí. Ahora no se qué pase, puede haber emergencias cuando estás en la concentración, eso es válido, pero esperamos que cambien muchas cosas”, concluyó el ex portero.