Para Jorge Vergara no es ilegal lo que hicieron con Alanís

El dueño del Guadalajara, Jorge Vergara, respondió a las críticas del gremio de futbolistas y aseguró que el club no está haciendo nada ilegal en contra de Oswaldo Alanís.

El empresario comentó que la postura de la Asociación de Futbolistas es errónea porque no conocen a fondo el tema, luego de que el defensa fue separado del primer equipo por no querer firmar una extensión de contrato por seis meses más, dado que el jugador pide sea por más tiempo.

“No saben ni de qué se trata, están equivocadísimos. Nosotros estamos respetando un contrato que tenemos con Alanís, no estamos haciendo nada ilegal, nada incorrecto, se está respetando un contrato y es todo. No sé de qué se quejan al final de cuentas”, expresó Vergara en entrevista para Mediotiempo.

Al preguntarle sobre los fines de la recién creada Asociación de Futbolistas, Vergara no opinó mucho, porque dice desconocer lo que pretenden.

“No tengo la menor idea. Ni conozco sus estatutos, ni sé nada, no puedo opinar al respecto”, respondió.

En el transcurso de los próximos días, el dueño de Chivas espera tener más contexto en cuanto a una resolución final con Alanís, quien sigue entrenando con el equipo de la segunda división, mientras el plantel de Matías Almeyda realiza la pretemporada en Cancún, Quintana Roo.

Dicha Asociación emitió este martes un comunicado en el que se dijeron cansados de que varios directivos ejerzan presión sobre jugadores para firmar contratos.

Almeyda no se va

Ante los rumores surgidos de Argentina en el sentido de que Matías Almeyda podía llegar a dirigir al Independiente, Vergara desechó que vaya a darse dicha posibilidad.

"No es cierto. No necesito platicar (con Almeyda), porque no es cierto", afirmó.

Con información de Mediotiempo