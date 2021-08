Para Luz Daniela Gaxiola, los Juegos Olímpicos fue un sueño cumplido

En medio de una emotiva porra y aplausos de familiares y pequeños fanáticos, Luz Daniela Gaxiola regresó a Sinaloa después de haber participado en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La culiacanense se mostró satisfecha y emocionada por haber cumplido su sueño olímpico, esperando que este sea la primera de más justas olímpicas en su carrera.

¿Cómo te encuentras tras la cita olímpica?

Muy bien, emocionada de estar en casa y feliz. El competir en Juegos Olímpicos fue una gran experiencia, un poco difícil porque no tuvimos competencias previas, pero creo que hay cosas buenas que rescatar, muy positivas y contenta con la participación.

Gaxiola volvió emocionada tras cumplir su sueño. Foto: José Betanzos.

Se consolida un gran sueño.

Así es, es un sueño competir en Juegos Olímpicos. Es una competencia que demanda mucho y contenta por poner en alto el país y el estado.

¿Qué se viene para ti?

Llegué de los Juegos Olímpicos, tomé unos días en Guadalajara, fui a conocer Chiapas y a partir del lunes empiezo a entrenar nuevamente. Tengo una Copa del Mundo y el campeonato del mundo en octubre, pero estamos considerando si es mejor continuar o tomar un descanso para preparar la próxima temporada.

La ciclista olímpica repartió autográfos. Foto: José Betanzos.

Físicamente, ¿cómo te encuentras?

Estoy bien, sin lesiones. En algunas de las competencias tuve un resbalón, pero nada grave, solo un pequeño golpe, pero todo bien.

¿Cómo viste a la delegación mexicana?

Bien, creo que en general fue una participación buena. Muchos competidores en el top ten de sus disciplinas. Creo que la delegación mexicana tuvo una buena participación.

¿Satisfecha con tu participación o queda una espina clavada?

Todos los deportistas queremos más, obviamente si tenemos en la mente una medalla, pero por circunstancias de carrera me perjudicaron. La experiencia me dará mejores resultados en un futuro.

Emotivo recibimiento tuvo la culichi. Foto: José Betanzos.

¿Cómo viste el apoyo de las autoridades?

Nosotros tuvimos el apoyo y respaldo del Estado de Sinaloa para competir en las Copas del Mundo y para entrar a la competencia si recibí apoyo de CONADE.

¿Qué decir de este recibimiento, con unos niños que sin duda alguna eres un ejemplo para ellos?

Contenta de que el Club de Jóvenes de Niñas me haya recibido aquí en el aeropuerto, agradecida también con mi familia que siempre me recibe muy bien. A las niñas, les recomiendo que continúen con su preparación, no desistan y luchen por su sueño. La constancia y disciplina las va a llevar al éxito.