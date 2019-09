Para Martino, la derrota ante Argentina permitirá aprender de los errores

San Antonio, Texas, Estados Unidos.- El entrenador Gerardo “Tata” Martino reconoció que la derrota sufrida por la selección de México (0-4) frente a la de Argentina en partido amistoso de la fecha FIFA les permitió ponerlos en la “realidad”, sin que ahora sea mejor o peor de lo que era antes del partido, y asumir que tienen por delante mucho trabajo que realizar.

“No hay duda que nos puso en el lugar que realmente estamos y, como es lógico, la consecuencia es que hay que trabajar mucho de cara al futuro”, declaró Martino al concluir el partido.

Son rivales de jerarquía, que los mínimos errores te lo hacen pagar y nosotros cometimos varios, pero sin lugar a dudas seguiremos trabajando de la misma manera y tratando de mejorar en errores porque los equipos que son buenos te los hacen padecer”.

Martino dijo que había que analizar el partido como un amistoso, revisar todo lo sucedido y seguir trabajando ahora más que antes, de cara a mejorar, y sobre todo corregir errores.

“Todos los jugadores son profesionales, que saben que este tipo de resultado se puede dar. En los primeros 45 minutos porque no hicimos las cosas bien, en la segunda parte, tal vez porque tuvimos más orden y Argentina levantó un poco el pie de acelerador, al final mejoramos”, analizó Martino.

Está claro que al final demostramos la madurez de no salir sin control al ataque”.

Gerardo "Tata" Martino dirigiendo un partido de la Selección Mexicana/Jam Media

En cuanto al futuro de la selección adelanto que iba a trabajar con nuevos jugadores, especialmente con los no habían estado en la Copa Oro, pero no tenía nada que ver si estaban o no en el extranjero.

El partido frente a Argentina le permitió trabajar con aquellos que no habían tenido acción durante la Copa Oro, algo que ya les había adelantado a los que estuvieron con el equipo para los partidos amistosos.

“Todo sigue igual, no hay ninguna modificación en la manera como vamos a trabajar de cara al futuro”, comentó Martino.

Tampoco hice muchos cambios porque no era el momento adecuado debido a la marcha del partido”.

Al final, Martino reiteró que otro resultado, como el de un 0-1, no hubiese sido valido, para el equipo porque no tal vez se diese la expectativa que podían haberlo ganado y la realidad fue que después de los primeros 15 minutos, Argentina fue muy superior.

“Tal vez de cara al exterior podría haber sido algo mejor visto, pero para nosotros nos hubiese generado una falsa expectativa ante lo que sucedió en el campo”, agregó Martino.