Para Simeone ser segundos no es ni frustración ni fracaso

Madrid, España.- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, afirmó este viernes que la segunda posición en la Liga “no es ni frustración ni fracaso” y remarcó que Diego Godín, Filipe Luis y Juanfran Torres, que terminan contrato el 30 de junio, “le han dado el corazón” al conjunto rojiblanco y al final de la temporada se buscará “lo mejor para cada uno y el club”.

“En realidad, el tema no lo toque yo. Me preguntaron (el pasado miércoles) si era una frustración salir segundo en una Liga como la española, donde compiten los mejores del mundo, que son Barcelona y Real Madrid. Y creo en consecuencia que no es ni frustración ni fracaso”, repasó el técnico antes del entrenamiento vespertino.

�� �� | RUEDA DE PRENSA

��@Simeone: "Me alegra que hoy, el Atlético de Madrid esté exigido a estar en los primeros puestos todos los años".#AtletiRealValladolid #AúpaAtleti pic.twitter.com/j95xi3KTs2 — Atlético de Madrid (@Atleti) 26 de abril de 2019

“Nosotros buscamos mirarnos a nosotros mismos, saber de donde venimos y a donde vamos y aspirar a ser competitivos. En estos siete años y medio siempre hemos buscado estar más cerca de ganar. Soy el primero en exigirnos y en criticarnos para poder mejorar, pero me alegra que hoy en día el Atlético de Madrid esté exigido a estar en los primeros puestos en todos los años. Eso habla muy bien del trabajo que ha hecho el club y los futbolistas”, continuó.

Simeone expuso que ahora su equipo tiene “la responsabilidad de sostener buscando siempre estar ahí, esperando que el Real Madrid y el Barcelona no tengan el mejor año, pero es muy difícil que los dos no tengan el mejor año; alguno de los dos en algún momento no cede, como lo viene haciendo el Barcelona en estos últimos años”.

Diego Simeone durante la conferencia de prensa con el Atlético de Madrid/AFP

El técnico también habló de varias situaciones individuales en la rueda de prensa. Una de ellas fue Diego Costa. Fue preguntado directamente por si el futbolista ya le ha asegurado su continuidad. “Cuando está terminando la temporada y desde que termina la temporada hasta que volvemos a entrenar pueden pasar mil cosas. Representantes, clubes, jugadores, intenciones, pensamientos, llamados... Y entre todo eso está el club para trabajar en consecuencia de lo que sea mejor para todos”, dijo.

Filipe Luis, Juanfran Torres y Diego Godín terminan contrato el próximo 30 de junio. “Hablar de Filipe, Juanfran y Godín, o en el pasado de Gabi y Torres, es muy difícil porque son tipos que le han dado el corazón al club, la vida en cada partido y siguen intentando mostrar y competir para ser tenidos en cuenta. Cuando termine la temporada se buscará lo mejor que venga para cada uno de ellos y lo que mejor le venga al club como hemos dicho siempre”, valoró.

A Simeone no le “preocupa” el interés de otros clubes en sus jugadores, como por ejemplo Rodrigo Hernández. “Sinceramente, siempre que se hable de que futbolistas importantes de nuestro equipo los quieran los mejores equipos o los más poderosos económicamente habla muy bien del trabajo que hacemos. No me preocupa para nada”, apuntó.

“En cuanto a Rodrigo, es de los chicos que ha venido últimamente como nuevos dentro del club que más rápido se acomodó y se involucró en la idea y en la necesidad del equipo. Estamos intentando mejorar aspectos que él necesita mejorar por la posición que tiene en el campo y porque entiendo que desde su velocidad de juego el equipo va a jugar mejor”, explicó.

Es noble, quiere mejorar, está sumando a todo lo que traía de su futbol cosas que posiblemente veía menos y que el futbolista tiene que tener porque para ser completo hace falta mirar para todos los lados, no solo hacia adelante”, añadió Simeone.

También fue preguntado por Correa. “En principio, siempre digo lo mismo, que nunca se sabe cuando termina una temporada quienes van a terminar siguiendo o no. Uno siempre tiene una idea, habla con el club y en consecuencia el club, con los representantes y los futbolistas, trabajan en lo que les conviene a cada una de las partes”, insistió sobre el futuro, en este caso del argentino.

Diego Simeone observando el entrenamiento de sus jugadores/AFP

“Correa hace mucho tiempo que está con nosotros, ha crecido muchísimo como futbolista y ha incorporado una posición que no es su lugar por el costado derecho (...) Nos da verticalidad, cambio de paso, a veces situaciones positivas o negativas en cuanto a la pérdida de la pelota, pero asume riesgos para tomar decisiones, y creo que, más allá de que no ha hecho muchos goles en la Liga, está emparentado con el gol de lo mejor que tenemos”, valoró.