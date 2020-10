Para mí, Julio César Chávez Jr. ya es cosa del pasado: Mario Cázares

Culiacán, Sinaloa.- El peleador sinaloense Mario Cázares afirma que su telefono no ha dejado de sonar y recibir mensajes, desde que consiguió la victoria ante el excampeón mundial Julio César Chavez Jr., el pasado 25 de septiembre en la ciudad de Tijuana, Baja California.

En una reciente que concedió a DEBATE, el "Junior" dijo que le gustaría una revancha contra Cázares, porque no estuvo de acuerdo en la decisión del referi y de los jueces, además de quejarse que Mario hizo amarres y le dio cabezazos que le provocaron la herida, razón por la cual se detuvo el duelo en el sexto round.

Al respecto, Cázares dijo que ahora tiene otros planes y en ellos no aparece el nombre del hijo mayor de la Leyenda Julio César Chávez.

"Ya Julio César Chávez Jr. es un tema del pasado, yo estoy concentrado hacia adelante, hacia el futuro, hacia nuevos retos y lo que viene es muy interesante. Él ya quedó en el pasado, no me interesa tener otra pelea con él", externó en entrevista a este diario.

¿Qué piensas de las declaraciones de JC Chávez Jr:?

"En primer lugar, quienes son los expertos en el tema, cuando hay un corte, de parar la pelea, pues obviamente es el doctor de la Comisión de Box, te quiero decir que ese golpe... la pelea la ganamos con un nocaut técnico, aunque al final hayan dicho que fue decisión tecnica unánime derivada de un cabezazo, no fue un cabezazo; fue un upper y hay muchos videos por ahí en las redes, que fue un upper.

Él entra con la cabeza por delante en forma muy peligrosa, de hecho me cortó a mí con un cabezazo y yo no me quejé en absoluto, hubo codazos, hubo golpes abajo y no quejé ¿porqué? Iba sobre el objetivo que era ganar.

También quiero decirte que entré frio a la pelea, pasaron miles de situaciones ahí, que no me permitieron calentar, entonces subí frío a pelea y a partir del cuarto, quinto round empecé a calentar y ya empecé a calentar, ya fisicamente estaba sientondome bien y si ves la pelea iba de menos a más.

"Fue un corte derivado de un golpe, como te digo, entró por la cabeza por enfrente, tirando un volado de derecha, yo lo bloqueo con puro 'taiming' y lo levantó con un upper en la pura ceja, en forma quirurgica ahí y se le abre de forma espantosa. Cuando él se levanta, veo la situación y sobre él tirando unas combinaciones de golpes, hudo además unas derechas, que se abrió más feo la cortada".

Mario Cázares también se refirió a las declaraciones que recientemente hizo "Eddy Reynoso, entrenador del cuatro veces campeón mundial Saúl 'Canelo' Álvarez.

"Dice que fue la peor versión de Julio César Chávez, pero quiero decirte que la peor versión de Chávez fue cuando peleó contra 'Canelo' en las 164 libras, todo deshidratado, todo débil, todo cadaverico y aún así en 12 rounds, 'Canelo' no le pudo hacer ni cosquillas a un Julio César todo debilitado", comentó el invicto culiacanense.

Cázares señaló para el combate que tuvo en Tijuana, "tuve que subir a una categoría que no es la mía, subí a las 175 libras, pesando 171 y no me rehidrate; y a la hora de la pelea Chávez Jr. me sacaba entre 15 a 20 libras y lo noquee en el sexto round, fue nocaut técnico".

Que no se obsesiona con 'Canelo'

"No es ninguna obesesión pelear con el 'Canelo', lo que quiero es cumplir, lo que la gente está pidiendo es que la gane y lo vamos a hacer en el peso que ellos quieran ¿porqué? Yo soy un boxeador que pone a peleadores a modo, en un peso pactado, ni mucho menos, soy alguién que acepta los riesgos y que los asume, ese sueño lo vamos a dar a todo México", declaró el pugilista de Culiacán.

En su etapa de amateur, Mario Cázares venció a Saúl Álvarez en la final de la Olimpiada Nacional 2004 y ahora tras con la victoria ante el "Junior" ha mencionado que quiere enfrentar al tapatío.

"También me estoy dando que acá en Estados Unidos, mucha gente no quiere al 'Canelo' Álvarez. Ese es mi objetivo en el boxeo, darle alegría a la gente y cumplirle lo que ellos pidan, ahora me están pidiendo le tumbemos las pecas a Saúl 'Canelo' Álvarez", dijo el culichi.

Mario externó que hasta el momento no a tenidoi ningún acercamiento con el Consejo Mundial de Boxeo, ni se ha enterado de un posible ingreso a a las listas de clasificación.

Interés de marcas

"Lo que sí te puedo decir es que después de la pelea se han acercado a mi representante, el licenciado Enrique Covarrubias, muchas personas de compañías de streaming, a nivel internacional, compañías promotoras y de compañías de marca de ropa también.

Ahorita está analizando todas las propuestas, son muchas y vamos a elegir la mejor. Se va a tomar la mejor decisión, una vez evaluando todas las propuestas.

Cázares espera seguir avanzando y entrar a las clasificaciones, para poder acceder a una pelea de campeonato mundial, que es su objetivo principal.

"Es el sueño de todo boxeador, primero estar en las clasificaciones y finalmente disputar un título del mundo, ese es el sueño que yo tengo, el de mi familia, creo que vamos en buen camino.