Pareja de Daniele Rugani ha dado positivo en coronavirus, la mujer tiene 4 meses de embarazo.

Italia.- Daniele Rugani fue el primer caso de coronavirus en la Juventus, hace unos días él mismo lo confirmó y aseguró que no tenia ninguna complicación de salud y pidió a los aficionados a seguir las medidas de prevención.

Ahora se ha revelado que su pareja, Michela Persico ha dado positivo también a coronavirus, pero el principal temor es que ella se encuentra con 4 meses de embarazo, y teme por la salud de su bebé.

Desde que se dio a conocer que Rugani era positivo en Covid-19 la preocupación pasó directamente a su familia quienes al haber tenido contacto directo con él sabían que era muy probable que se contagiaran, y así sucedió.

Por el momento no saben si habrá algún problema con su embarazado, el doctor que los recibió les ha dicho que en teoría no debería existir algún problema para que el embarazo continué de forma normal, pero que si deben mantenerse alerta ante cualquier situación. Persico habló para el diario Chi en Italia y fue ahí donde contó como está viviendo este momento en su vida.

“Todavía no puedo hablar de eso. Pero en este momento tengo que entender lo que sucederá. Espero que el virus no afecte mi embarazo. los médicos me aseguraron que no debería haber problemas. Pero ponte en mi lugar: Tengo un miedo infinito” , dijo la Michela.

Según el parte medico de ambos, ninguno presenta complicaciones luego de haber sido contagiados, siguen con su vida normal pero evidentemente con ciertos cuidados para evitar algún efecto que fuera perjudicial en su salud.