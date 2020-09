Partido amistoso México vs Costa Rica peligra debido al Covid-19

El partido amistoso que la Selección Mexicana y su similar de Costa Rica disputaran el próximo miércoles en el estadio Azteca, que marcará el regreso a la acción de ambas selecciones tras el parón por la pandemia de coronavirus, podría no disputarse debido a problemas del país ‘tico’ con protocolos de salud.

La Federación Costarricense de Futbol sigue sin recibir respuesta del Ministerio de Salud de Costa Rica de su pedido de que los jugadores de la selección que regresen al país después de jugar contra México, no tengan que guardar cuarentena.

De acuerdo a las normas de salud de Costa Rica señalan que los jugadores ‘ticos’ que vuelvan a su nación de países como México deberán estar quince días aislados para descartar que hayan sido contagiados de Covid-19, lo que alejaría a los futbolistas de sus equipos, por lo que los clubes ticos no cederían a sus jugadores por esta razón.

Así lo confirmó Rodolfo Villalobos, el presidente de la Federación Costarricense de Futbol, en una entrevista con el medio local Teletica Deportes Radio. El dirigente habló sobre los contratiempos que ha tenido con Hernán Solano, titular del ministerio de salud.

Nosotros (la Federación) presentamos la petición hace más de tres semanas; nos dijeron, extraoficialmente, que no habría problemas, pero es la hora que seguimos buscando una respuesta. Es más, le mandé un audio a Hernán (Solano, ministro de salud) pero no me responde”