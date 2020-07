Partidos para hoy 1 de julio de Premier League, LaLiga y Serie A: dónde y a qué hora verlos

Europa.- Este miércoles la Premier League que este fin de semana anterior ya definió a su campeón, sigue en competencia por mejorar los puestos de otros equipos. La Liga está cada vez más cardíaca por el cierre entre el Barcelona y el Real Madrid y para cerrar la Serie A algunos equipos quieren meter presión en todas las partes de la table general.

Premier League

El futbol inglés ya he encontrado a su campeón, es la única liga que continua sabiendo que nadie más podrá levantar el título ya que el Liverpool lo ha ganado. Aun así el resto de los equipos intentan mejorar su lugar en la tabla, mientras algunos buscan puestos en Europa algunos más quieren evitar el descenso.

Arsenal vs Norwich | 12:00 pm | SKY

Everton vs Leicester | 12:00 pm | SKY

Bournemouth vs Newcastle | 12:00 pm | SKY

West Ham vs Chelsea | 14:15 pm | SKY

*Horarios del centro de México

LaLiga

En España las cosas son totalmente diferente, la lucha en la cima entre el Real Madrid y el Barcelona parecen que ha llegado a su fin, este martes el conjunto catalán dejó escapar la posibilidad de lo alejarse más del equipo Blanco. De ganar el Madrid en su siguiente juego las posibilidades para su rival de alcanzarlo serían mínimas. El resto de la table siguen en su lucha por metas individuales.

Valencia vs Athletic Club | 12:30 pm | SKY

Alavés vs Granada | 12:30 pm | SKY

Valladolid vs Levante | 15:00 pm | SKY

Betis vs Villareal | 15:00 pm | SKY

*Horario del centro de México

Serie A

Para cerrar la jornada de este miércoles, los equipos de la Serie A saltan al campo para intentar hacer lo último en sus posibilidades, algunos salvarse de la segunda división y otros que aspiran a más cosas. La lucha por el campeonato se ha cerrado un poco pero teniendo aun a la Juventus como máximo candidato.

Inter vs Brescia | 12:30 pm | ESPN

Bologna vs Cagliari | 12:30 pm | ESPN Play

Fiorentina vs Sassuolo | 14:45 pm | ESPN Play

Hellas Verona vs Parma | 14:45 pm | ESPN 2

Lecce vs Sampdoria | 14:45 pm | ESPN Play

SPAL vs Milan | 14:45 pm | ESPN

*Horario del centro de México

