Partidos para hoy 12 de julio de Premier League, LaLiga, Serie A, MLS y Copa por México

La actividad para este domingo está muy cargada para todos lo gustos, tanto para los partidos europeos como para los que gusten mirar partidos en México y Estados Unidos.

Premier League

El futbol inglés está en sus jornadas finales, ya tiene campeón pero las plazas para juegos internacionales siguen disponibles lo que hará que la lucha en los últimos juegos se esperan cerrados.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Tottanham vs Arsenal | 10:30 am | SKY

Bournemouth vs Leicester City | 13:00 pm | SKY

*Horarios del centro de México

LaLiga

En España ya tuvieron actividad los dos competidores por el título, actualmente solo los separan 4 puntos, por lo que el cierra de la Liga estará muy cardíaco. En la parte contraria, varios equipos siguen por la lucha de salvar su puesto en primera división y otros posicionar de mejor manera.

Leganés vs Valencia | 12:30 pm | SKY

Sevilla vs Mallorca | 15:00 pm | SKY

*Horarios del centro de México

Serie A

De igual manera la Serie A sigue con paso firme a dar conocer a su campeón hasta sus últimas fechas las cuales están por llegar. Juventus sigue de líder y sus posibilidades aumentan para levantar una vez más el campeonato. Lozano tendrá juego este domingo ante el Milan.

Fiorentina vs Hellas Verona | 12:30 pm | ESPN

Parma vs Bologna | 12:30 pm | ESPN 2

Napoli vs Milan | 14:45 | ESPN

*Horarios del centro de México

MLS

A pesar de tener serios problemas con la organización del torneo que ha presentado retrasos por casos de coronavirus, el torneo sigue en marcha, y este domingo se tienen programados dos partidos.

Sporting Kansas vs Minnesota | 19:00 pm | ESPN

Real Salt Lake vs Colorado Rapids | 21:30 pm | ESPN

*Horarios del centro de México

Copa por México

El cierre de la fase de grupos de la Copa por México se define este domingo, hoy los dos mejores equipos de cada grupo obtendrán su pase a las semifinales.

Atlas vs Tigres | 18:00 | TUDN, Azteca 7

Pumas vs Toluca | 20:00 | TUDN, Azteca 7

*Horarios del centro de México

Te puede interesar

Chivas: Javier 'Chofis' López fue separado del plantel por presentar síntomas de Covid-19

MLS: Se pospone el juego entre el DC United y Toronto FC por posibles casos de Covid-19