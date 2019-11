Partidos para hoy 15 de noviembre: Dónde y a qué hora verlos

Amistosos internacionales

En un duelo conocido como el clásico de Sudamérica, Brasil y Argentina se enfrentarán en un partido amistoso, la novedad de este partido será la reaparición del 10 argentino, Lionel Messi, el duelo dará inicio a las 11:00 a través de SKY.

Eurocopa 2020

Las eliminatorias en busca de un lugar para la próxima Euro está cada vez más cerrado, hoy 8 partidos definirán a otros cuantos más invitados al torneo europeo.

Comenzando a las 11:00 con 3 partidos, Finlandia recibe a Liechtenstein, Noruega vs Islas Feroe y Armenia vs Grecia, aunque estos duelos ya no representan algún peligro para los que ocupan los primeros lugares de sus grupos, estos partidos serán todos transmitidos por SKY.

Y el resto de los juegos iniciarán en punto de las 13:45, España recibe a Malta, no debería representar un peligro para la Roja, además Sergio Ramos tendrá un homenaje por su trayectoria con su Selección. También Bosnia se enfrenta al ya calificado Italia que busca terminar con paso perfecto esta fase de grupos.

Dinamarca se ve las caras ante Gibraltar, Rumania recibe a Suecia y para cerrar la jornada europea Suiza le hace los honores a Georgia. Todos estos partidos son a la misma hora (13:45) y serán transmitidos por SKY.

Liga de Naciones de la Concacaf

En punto de las 18:00 la Selección de las barras y las estrellas jugará su partido ante su similar de Canadá, los Estados Unidos prácticamente tienen su boleto en la bolsa mientras que Canadá intentará hacer lo suyo, el partido será transmitido por Multimedios.

Y para cerrar con broche de oro la fecha FIFA la Selección Mexicana visita Centroamérica para jugar su tercer partido de grupo ante Panamá, que con una victoria y dos derrotas busca escalar en el grupo e intentar superar a México, el partido dará inicio a la 20:00 por TUDN, Canal 5 y Azteca 7.

*Todos los partidos son con Horario del Centro de México.