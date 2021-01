Partidos para hoy 17 de enero de Liga MX, Premier League, Serie A y más: dónde y cuándo verlos

Este domingo viene cargado con muchos partidos llenos de intensidad, desde México hasta Inglaterra donde los equipos quieren seguir sumando para cumplir con sus metas de la campaña. Muy temprano en Europa iniciaron los partidos, pero estos son los duelos más interesantes de los mismos. Iniciando con el Liverpool vs Manchester United en la Premier League acompañado más tarde con el Manchester City ante el Crystal Palace.

Siguiendo en Europa el equipo de Lille donde juego del mexicano Enrique Pizzuto podría ver actividad ante el Reinms en la Ligue 1 de Francia. En Holanda el Ajax de Edson Álvarez se mida ante el Feyenoord. En Alemania el Frankfurt que con el regreso de Luka Jovic quiere ganarle al Schalke 04. Y para cerrar la jornada en el viejo continente la Serie A tiene dos partidos más con el Atalanta vs Genoa y el gran duelo de la jornada con el Inter vs Juventus.

En México la actividad de la jornada 2 del Guard1anes 2021 continua con tres partidos para este día, primera los Pumas reciben a Mazatlán FC en CU. Más tarde el equipo de Santos le hace los honores a Tigres quienes llegan de una victoria ante el campeón, y para cerrar el Querétaro vs Atlas. Pero no son los únicos en México también hay actividad de la Liga MX Femenil con el Puebla vs Pumas y con la Liga de Expansión con el UdeG vs Tlaxcala.

Cartelera completa de este domingo 17 de enero

Eredivise

Ajax vs Feyenoord | 9:54 am | ESPN 2

Ligue 1

Lille vs Reims | 10:00 am | ESPN 3

Lyon vs Metz | 14:00 pm | ESPN 3

Premier League

Liverpool vs Manchester United | 10:30 am | Sky Sports

Manchester City vs Crystal Palace | 13:45 pm | Sky Sports

Bundesliga

E. Frankfurt vs Schalke 04 | 11:00 am | Claro Sports

Serie A

Atalanta vs Genoa | 11:00 am | ESPN

Inter vs Juventus | 13:45 pm | ESPN

Liga MX Femenil

Puebla vs Pumas | 12:00 pm | TVC Deportes

Liga MX

Pumas vs Mazatlán FC | 12:00 pm | TUDN, Las Estrellas

Santos vs Tigres | 19:00 pm | Fox Sports 2

Querétaro vs Atlas | 21:00 pm | Imagen TV y Fox Sports

Liga de Expansión MX

UdeG vs Tlaxcala | 17:00 pm | TUDN y TVC Deportes

*Todos los partidos son con horario del centro de México.