Partidos para hoy 17 de febrero de Champions League, Liga MX y más: dónde y a qué hora verlos

Las acciones del mejor futbol del mundo baja su telón en esta primera semana con juegos de ida en la Champions League. Serán dos partidos los que tiene programados para hoy la UEFA, iniciando con el Sevilla vs Borussia Dortmund y el Porto vs Juventus que sería el partido más atractivo de este día en donde el mexicano Jesús Manuel Corona tendría actividad.

Siguiendo en Europa el en España se juegan algunos partidos atrasados como el Levante vs Atlético de Madrid, al igual que en Inglaterra con el Burnley vs Fulham. La jornada europea culmina en Francia con el duelo entre el Marsella y el Nice.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Pero también hay futbol de calidad en México, la Liga MX cierra su jornada 6 con el Tigres vs Cruz Azul uno de los mejores partidos de la jornada, luego del papel que realizaron los felinos en el Mundial de Clubes y para culminar la actividad de este miércoles toda la atención recae en la Liga de Expansión MX donde ofrecen 3 partidos, el Celaya vs Cancún abre la cartelera, continua con el Venados vs Tepatitlán y cierra con el Dorados vs Tlaxcala.

Cartelera completa de este miércoles 17 de febrero

Champions League

Sevilla vs Borussia Dortmund | 14:00 pm | ESPN 2

Porto vs Juventus | 14:00 pm | Fox Sports

LaLiga

Levante vs Atlético de Madrid | 12:00 pm | Sky Sports

Premier League

Burnley vs Fulham | 12:00 pm | Sky Sports

Everton vs Manchster City | 14:15 pm | Sky Sports

Ligue 1

Marsella vs Nice | 14:00 pm | ESPN Play

Liga de Expansión MX

Celaya vs Cancún | 17:00 pm | ESPN 3

Venados vs Tepatitlán | 19:05 pm | ESPN 3

Dorados de Sinaloa vs Tlaxcala | 21:05 | ESPN

Liga MX

Tigres vs Cruz Azul | 21:00 pm | TUDN

*Todos los partidos son con horario del centro de México.