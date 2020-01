Partidos para hoy 18 de enero: Dónde y a qué hora verlos

Permier League

La liga inglesa no se ha detenido desde hace tiempo y hoy la actividad continua, el Newcastle le hace los honores al Chelsea, el conjunto local no ha tenido buenos resultados el los últimos partidos pero no pierde el paso para ocupar lugares de media tabla, por su parte el equipo dirigido por Frank Lampard ah recobrado la memoria y está demostrando buen futbol.

El partido iniciará a las 11:30 (centro de México) a través de SKY.

La Liga

En España el Atlético de Madrid visita al Eibar, la posible titularidad del mexicano Héctor Herrera ronda la cabeza del Cholo Simeone luego de los buenos partidos además del buen control del mediocampo con su presencia. Su último partido fue la final de la Supercopa de España en donde cayeron ante el Real Madrid.

El duelo iniciará a las 14:00 hrs (centro de México) a través de SKY

Serie A

Un poco más temprano el Napoli le hace los honores a la Fiorentina, el equipo de Gennaro Gatusso no la está pasando nada bien en su liga de casa, pero lo que aun deja en incógnita es si el mexicano Hirving Lozano al fin podrá tener actividad como titular. Ya lo hizo en la Copa de Italia en donde ganaron 2-1 y sobre él fue una de las faltas que desencadenó en un gol.

Las acciones darán inicio a las 13:45 hrs (centro de México) por ESPN 3.

Liga MX Femenil

Un partido de mediodia lo tendrán los Pumas y Monterrey las actuales campeonas del certamen, este enfrentamiento se llevará a cabo en las canchas de los universitarios. Ambos equipos han demostrado un buen arranque de temporada y quieren llegar hasta la última instancia.

El duelo iniciará a las 12:00 hrs (centro de México) por TUDN.

Liga MX

La noches mágicas de la Liga MX regresan con 3 grandes enfrentamientos. En el primer juego de la tarde es el debut del campeón Rayados de Monterrey recibiendo a Monarcas. Los purépechas perdieron en su presentación en el torneo ante el Toluca. Monterrey presumirá su parche de campeón con sus nuevos refuerzos.

Las acciones iniciarán a las 17:00 hrs (centro de México) por Fox Sports

Luego el duelo que muchos esperan por el morbo que podría generar luego de la situación vivida por Víctor Guzmán. Pachuca recibe al Guadalajara en la jornada 2 del Clausura 2020. El partido iniciará a las 19:00 hrs (centro de México) a través de Fox Sports 2.

Y para cerrar la cartelera, América se enfrenta a los Tigres en la cancha del Estadio Azteca. Este duelo se verá afectado por las múltiples bajas de ambos equipos como Gignac y Viñas. El partido iniciará a las 21:00 hrs (centro de México) por Canal 5, TUDN.