Partidos para hoy 18 de febrero de Europa League y futbol mexicano: dónde y a qué hora verlos

La actividad de la semana un no termina al contrario, aumenta y los equipos europeos llevan la mano en esta situación. Este jueves la fase de los 16vos de final de la Europa League inician con alguna participación de jugadores mexicanos en ella. Entre esos partidos está el Lille vs Ajax donde por bando hay jugadores aztecas, Eugenio Pizzuto por el cuadro francés y por el Ajax con Edson Álvarez.

En otros partidos el Olympiakos hará su trabajo ante el PSV de Erick Gutiérrez, y en otro que aunque tiene un jugador como Hirving Lozano no podrá ser parte de la jornada por una lesión sufrida hace unos cuantos días. La jornada se completa con duelos más que interesantes como el Benfica vs Arsenal, Real Sociedad vs Manchester United.

Pero en México también siguen las acciones con duelos de la Liga de Expansión MX donde el Tapatío recibe en el Akron al Tampico Madero el actual campeón de la división. También pero un poco más tarde la jornada 7 del Guard1anes de la Liga MX abre telones cuando el Atlético San Luis reciba en el Alfonso Lastras a Santos Laguna.

Cartelera completa de este jueves 18 de febrero

Europa League

Real Sociedad vs Manchester United | 11:55 am | ESPN 2

Braga vs Roma | 11:55 am | ESPN 3

Olympiakos vs PSV | 11:55 am | ESPN

Krasnodar vs Dinamo Zagreb | 11:55 am |Fox Sports 3

Slavia Praga vs Leicester City | 11:55 am |Fox Sports 2

Crvena Zvezda vs Milan | 11:55 am | Fox Sports

Granada vs Napoli | 14:00 pm| Fox Sports

Benfica vs Arsenal | 14:00 pm | ESPN

Lille vs Ajax | 14:00 pm | ESPN 2

Maccabi Tel Aviv vs Shakhtar Donetsk | ESPN Play

Salzburgo vs Villarreal | 14:00 pm | Fox Sports 2

Antwerp vs Rangers | 14:00 pm | Fox Sports 3

Liga de Expansión MX

Tapatío vs TM Futbol | 19:00 pm | TUDN

Liga MX

Atlético San Luis vs Santos | 21:00 pm | ESPN

*Todos los partidos son con horario del centro de México