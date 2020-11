Partidos para hoy 18 de noviembre en UEFA Nations League y Liga de Expansión. Horarios y dónde sintonizarlos

Termina la última jornada de Fecha FIFA en el 2020 y este miércoles 18 de noviembre no puedes perderte el calendario de cierre en la jornada 6 de la Liga de Naciones de la UEFA en busqueda de los mejores líderes de cada grupo, al igual que diversos compromisos de élite que no te puedes perder.

Mientras tanto, en el futbol nacional se reanuda la actividad de la Liga de Expansión en su cierre de torneo para la averiguación de las llaves de reclasificación en esta fecha 15, en donde varios clubes lucharán en 90 minutos por encontrar una mejor posición en la tabla de clasificación y otros alcanzar a disputar el repechaje.

El día de ayer inició la semana 6 de la Liga de Naciones destacando la goleada de la Selección de España 6-0 sobre la poderosa Alemania, a parte del triunfo de la campeona del Mundo en Rusia 2018, la República Francesa que venció 4-2 a Suecia y así terminar como líder solitario con 16pts.

Calendario completo de este miércoles 18 de noviembre

UEFA NATIONS LEAGUE

Kazajistán vs Lituania 9:00 am / Sky Sports

Albania vs Bielorrusia 9:00 am /Sky Sports

Georgia vs Escocia 11:00 am / Sky Sports

Armenia vs Macedonia 11:00 am /Sky Sports

Bélgica vs Dinamarca 13:45 pm / Sky Sports

Bosnia y Herzegovina vs Italia 13:45 pm / Sky Sports

Inglaterrra vs Islandia 13:45 pm / Sky Sports

Israel vs Eacocia 13:45 pm / Sky Sports

Irlanda del Norte vs Rumanía 13:45 pm / Sky Sports

Serbia vs Rusia 13:45 pm / Sky Sports

Grecia vs Eslovenia 13:45 pm / Sky Sports

República Checa vs Eslovaquia 13:45 pm / Sky Sports

Austria vs Noruega 13:45 pm / Sky Sports

República de Irlanda vs Bulgaria 13:45 pm / Sky Sports

Hungría vs Turquía 13:45 pm / Sky Sports

Polonia vs Países Bajos 13:45 pm / Sky Sports

Gales vs Finlandia 13:45 pm / Sky Sports

Kosovo vs Moldavia 13:45 pm / Sky Sports

Liga de Expansión

Tapatío vs Pumas Tabasco 17:00 pm / ESPN 3

Cancún FC vs Celaya 19:05 pm / ESPN 3

Correcaminos UAT vs Atlante 21:05 pm / ESPN 3

Partidos con horario del centro de la República Mexicana