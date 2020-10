Partidos para hoy 19 de octubre de Liga MX, Serie A, Premier League y más: dónde y a qué hora verlos

Si bien es lunes el futbol no conoce de días, es por eso que hoy también hay futbol. Iniciando con el duelo del mexicano Raúl Jiménez que junto al Wolves intentarán sacarle puntos al complicado equipo del Leeds de Marcelo Bielsa. También en Inglaterra ala semana de futbol la cierra el West Bromwich y el Burnley.

En Italia el conjunto de Hellas Verona y Genoa que ya regresó a la actividad luego de los múltiples casos de Covid-19, ahora que la plantilla está sana podrán jugar de nuevo. Por si fuera poco en Estados Unidos tambien hya actividad, juega el New England uno de los equipos más valiosos de todo el continente americano según Forbes ante el Philadelphia Union.

Para cerrar la actividad de este lunes el futbol mexicano entra en acción con 4 partidos de la Liga MX Femenil en donde dos equipos de poder chocan, América recibe a Rayadas, conjuntos que lideran la temporada, a ellas se le suman, Querétaro vs Santos, Pachuca vs Mazatlán y Tijuana vs Pumas. En la Liga MX la jornada 14 del Guard1anes culmina con el partido de León y América el que se jugará en el estadio victoria.

Cartelera completa de este lunes 19 de octubre

Liga MX Femenil

Querétaro vs Santos | 12:00 pm | TVC Deportes

América vs Rayadas | 16:00 pm | TUDN

Pachuca vs Mazatlán FC | 17:00 pm | Fox Sports

Tijuana vs Pumas | 19:00 pm | Fox Sports

Liga MX

León vs América | 21:00 pm | Fox Sports y Claro Sports

Premier League

West Bromwich vs Burnley | 11:30 am | Sky Sports

Leeds United vs Wolves | 14:00 pm | Sky Sports

Serie A

Hellas Verona vs Genoa | 13:45 pm | ESPN

MLS

New England vs Philadelphia Union | 18:30 pm | ESPN Play

*Todos los partidos son con horario del centro de México