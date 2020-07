Partidos para hoy 2 de julio de Premier League, LaLiga y Serie A: dónde y a qué hora verlos

Europa.- El viejo continente no descansa, este jueves las mejores ligas del mundo siguen sus actividades de manera normal, algunas con grandes duelos que los aficionados desde casa esperan con ansias y otros sumamente cardíacos que definirán el destino de algunos cuantos.

Premier League

El futbol inglés ya con el campeón decidió no le quita emoción a los partidos de este jueves, el actual monarca se medirá ante el que buscó arrabatarle la corona pero solo quedó en el intento.

Sheffield United vs Tottenham | 12:00 pm | SKY

Manchester City vs Liverpool | 14:15 pm | SKY

*Horario del centro de México

La Liga

En España todo podría concretarse esta tarde una vez que el Real Madrid salte al campo y se mida ante el Getafe. De ganar estaría asegurando el título, un empate o una derrota sería una loza pesada para los últimos partidos de la temporada.

Real Sociedad vs Espanyol | 12:30 pm | SKY

Eibar vs Osasuna | 12:30 pm | SJY

Real Madrid vs Gatafe | 15:00 pm | SKY

*Horario del centro de México

Serie A

Sigue la lucha por el Scudetto en el futbol italiano, equipos que no tenían posibilidades ahora están cerca de los primeros puestos, el parón les trajo bueno suerte al conseguir resultados favorables. Además este día el mexicano Hirving Lozano podría estar viendo actividad una vez más.

Atalanta vs Napoli | 12:30 pm | ESPN

Roma vs Udinese | 14:45 pm | ESPN

*Horario del centro de México

