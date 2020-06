Partidos para hoy 20 de junio de LaLiga, Serie A y Premier League : dónde y a qué hora verlos

Europa.- Cada vez la normalidad en el futbol se recupera, un fin de semana con más partidos como era la costumbre antes de la pandemia. La Liga Española que tiene juegos todos los días o la Premier League o Serie A que hoy inician su segundo camino de cara al final de su temporada.

La primera liga en casi finalizar su participación en este temporada 2019-2020 es la Bundesliga, a falta de 2 partidos en su rol regular, ya hay un campeón definido solo por tramite deberá culminar la siguiente semana.

La Liga Española

Con una semana de a ver iniciado, todos los equipos están por jugar su tercera jornada en solo 10 días, este sistema de competencia fue adaptado de esta manera para que las jornadas faltantes pudieran llegar a su fin antes del regreso de la Champions League.

Athletic de Bilbao vs Real Betis | 10:00 am | SKY

Getafe vs Eibar | 12:30 pm | SKY

Atlético de Madrid vs Real Valladolid | 15:00 pm | SKY

Serie A

El futbol italiano vive su regreso triunfal ante el mundo, luego de ser la liga en donde se inició todo el parón obligado cuando todos se preguntaban si las semifinales de la Copa de Italia debían jugarse. Ahora 3 meses después vuelve con todas las ganas de acabar con lo que se inició.

Recientemente se jugaron las semifinales de la Copa y la gran final que tuvo como campeón al Napoli al vencer a la Juventus en tanda de penales. Este sábado y en lo que será la semana entrante se jugarán las siguientes fechas pausadas. Por el momento estos son los partidos para este día.

Torino vs Parma | 12:30 pm | ESPN

Hellas Varona vs Cagliari | 14:45 pm | ESPN

Premier League

La liga inglesa tuvo su reaparición este miércoles con dos partidos los cuales era parte de la fecha 29 dell campeonato y que fueron los únicos pendientes luego de la pausa obligada. Este sábado inicia la fecha 30 del futbol inglés con dos partidos. Uno de ellos sumamente interesante al tener en el campo luego de mucho tiempo al mejor jugador mexicano del momento, Raúl Jiménez.

West Ham vs Wolverhampton | 11:30 am | SKY

Bournemouth vs Crystal Palace | 13:45 pm | SKY

