Partidos para hoy 21 de Septiembre: Liga MX, La Liga, MLS, Serie A

Un fin de semana lleno de fútbol y aquí te tenemos los mejores partidos de este sábado.

Comenzando con el regreso a la actividad de Cristiano Ronaldo después de su derrota ante el Atlético de Madrid a media semana, hoy en punto desde las 11:00 am la Juventus recibirá al Hellas Verona transmitido por ESPN 2.

También en Italia se juega el Clásico de la ciudad, AC Milán vs Inter de Milán desde el Estadio Giuseppe Meazza, desde hace tiempo que ambos equipos no aparecen en los primeros lugares pero un clásico se juega diferente, la calidad de los planteles hace que sea mas atractivo. desde las 13:45 horas por ESPN 2 se podrá seguir la transmisión.

A las 11:30 am en duelo de mexicanos en el Atlético de Madrid vs Celta de Vigo donde Hector herrera se vera la cara ante nestor araujo,recordemos la espectacular actuación de HH en la champions league ayudando a la remontada de su equipo, el partido podrá ser visto por SKY.

El Granada le hace los honores al Barcelona que aparentemente ha recuperado a Lionel Messi y podría ver mas actividad a las 14:00 horas por SKY el campeón buscará subir lugares en la tabla.

En el torneo mexicano Monterrey vs Puebla (Fox Sports), Atlético de San Luis vs Santos (ESPN 2) y Necaxa vs León (SKY) se enfrentaran en la jornada 10 de la liga mx a las 17:00 horas.

Más tarde Pachuca quieres seguir con su buen paso de local al recibir a Tijuana a las 19:00 por Fox Sports y para cerrar la jornada sabatina América recibe la visita de Queretaro uno de lo mejores equipos del torneo sera televisado por TUDN.

Y en Estados Unidos con la MLS de Carlos Vela, su equipo recibe al Toronto a las 21:30 por ESPN 2 y a la misma hora también en los ángeles el LA Galaxy de los mexicanos Uriel Antuna Y Jonathan Dos Santos reciben al Montreal Impact.