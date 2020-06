Partidos para hoy 21 de junio de Premier League, LaLiga y Serie A: dónde y a qué hora verlos

Europa.- La actividad de este domingo continua en 3 de las 5 mejores ligas del mundo, las competencias comienzan a tener más ritmo según pasan los días y van saliendo resultados que benefician o no a su club.

Premier League

La liga inglesa, ha tenido una gran vuelta a la actividad, solo este sábado entregó buenos partidos que poco a poco van definiendo el sentido de los equipos en la tabla general. El club más reconocido fue el Wolves del mexicano Raúl Jiménez por desbancar equipos y meterse en zona europea.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Aston Villa vs Chelsea | 10:15 am | SKY

Everton vs Liverpool | 13:00 PM | SKY

*Todos los partidos son tiempo del centro de México.

LaLiga Española

Ya con dos semanas de competencia el futbol español de poco a poco va recuperando el ritmo, pero también ha dejado grandes sorpresas como el reciente empate del Barcelona que queda ahora a un triunfo del Real Madrid para poder acercarse. Cambien este domingo ha sorprendido la destitución de Rubí entrenador del Betis por los malos resultados del equipo.

Valencia vs Osasuna | 12:30 pm | SKY

Real Sociedad vs Real Madrid | 15:00 pm | SKY

*Todos los partidos son tiempo del centro de México.

Serie A

El futbol italiano arrancó de manera oficial apenas este sábado con pocos partidos, a lo largo de la semana se estarán jugando el resto de la cartelera un poco parecido al calendario de la Liga de España que tiene partidos todos los días. Los duelos de hoy son:

Atalanta vs Sassuolo | 12:30 pm | ESPN

Inter vs Sampdoria | 14:45 pm | ESPN

*Todos los partidos son tiempo del centro de México.

Te puede interesar

Muere por Covid-19, Reinaldo Salazar ex entrenador olímpico

Balón de Juegos Olímpicos Tokio 2020 está inspirado en los Súper Campeones