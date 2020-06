Partidos para hoy 22 de junio de LaLiga, Premier League y Serie A: dónde y a qué hora verlos

Europa.- Este lunes sigue la actividad de la grandes ligas europeas en su afán de culminar de buena manera y a tiempo sus competencias pensando en siguiente torneo y recuperar algo de lo perdido en el camino.

LaLiga Española

Apenas este domingo acabó la jornada 30 de LaLiga y este lunes ya inicia la siguiente jornada con dos partidos sumamente importantes para cada uno de los participantes, distintas son las razonas por las que necesitan los puntos para harán todo para conseguirlos. El mexicano entrenador, Javier Aguirre del Leganés se juega la vida una vez más ahora para buscar salir de la zona de descenso.

Villareal vs Sevilla | 11:30 am | SKY

Leganés vs Granada | 14:00 pm | SKY

*Horarios del centro de México.

Premier League

La liga inglesa finaliza este lunes con su jornada 29 con solo un partido. Durante el fin de semana que oficialmente regresó a la actividad se entregaron grandes duelos que significaron el avance de algunos equipos en la tabla mientras que otros comenzaron a perder terreno.

Manchester City vs Burnley | 13:00 pm | SKY

*Horario del centro de México

Serie A

El futbol italiano que también hizo su regreso oficial este fin de semana ha tenido participaciones más moderadas que las otras ligas. Para este lunes se tienen programados 3 partidos que dan inicio a la fecha 27 del campeonato. Al igual que el resto de las ligas su calendario apretado entregará futbol a diario para intentar cubrir todo el tiempo perdido.

Lecce vs Milan | 11:30 am | ESPN

Fiorentina vs Brescia | 11:30 am | ESPN

Bolonia vs Juventus | 13:45 pm | ESPN

*Horario del centro de México

