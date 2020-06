Partidos para hoy 24 de junio de LaLiga, Premier League y Serie A: dónde y a qué hora verlos

Europa.- Este miércoles siguen los partidos de ligas importantes de Europa en busca de finalizar lo antes posible su torneo en espera de un arranque a tiempo de la siguiente temporada. LaLiga de España, La Premier League y Serie A tienen partidos programados para hoy.

La Liga Española

Los equipos españoles culminarán la jornada 31 de su calendario con 3 partidos de los cuales uno es realmente importante al poner en juego el liderato y es el Real Madrid quien saltará a buscarlo. Por otra parte el Celta de Vigo del mexicano, Néstor Araujo buscará seguir con el buen paso.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Alavés vs Osasuna | 11:30 am | SKY

Real Sociedad vs Celta de Vigo | 11:30 am | SKY

Real Madrid vs Mallorca | 14:00 pm | SKY

*Horarios centro de México

Premier League

El futbol inglés que es una de las ligas con un poco de más retraso quiere aprovechar la semana y en especial este día para ofrecer 5 partidos de alto interés en busca de los primeros lugares de la tabla como la lucha del no descenso. Raúl Jiménez estará volviendo al campo este día para intentar seguir con la buena racha. Liverpool estará buscando amarrar prácticamente su campeonato en caso de ganar.

Norwich vs Everton | 11:00 am | SKY

Wolves vs Bournemouth | 11:00 am | SKY

Newcastle vs Aston Villa | 11:00 am | SKY

Manchester United vs Sheffield United | 11:00 am | SKY

Liverpool vs Crystal Palace | 13:45 pm | SKY

*Horarios del Centro de México

Serie A

El futbol italiano quien volvió la semana anterior ha tenido menos impacto que las otras ligas, sin embargo la lucha por el título es más cerrada que en cualquier otra, para este día un serie contendiente estará saltando al campo para complicar la existencia de los líderes.

Inter vs Sassuolo | 11:30 am | ESPN

Atalanta vs Lazio | 13:45 pm | ESPN

Roma vs Sampdoria | 13:45 pm | ESPN

*Horarios centro de México

Te puede interesar

La Liga de Campeones Concacaf reacomoda su calendario

Porto asalta la cima de la Primeire Liga

¿Por qué Lionel Messi es tendencia en Twitter?