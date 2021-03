Partidos para hoy 24 de marzo de Eliminatorias Europeas, Preolímpico de Concacaf: dónde y a qué hora verlos

El futbol internacional presenta una gran cartelera llena de partidos de combinados nacionales, en Europa principalmente donde se juegan Eliminatorias Mundialistas y el torneo Europeo Sub-21, donde los partidos donde habrá gran expectativa son en el Turquía vs Holanda, Portugal vs Azerbaiyán y el que podría ser el duelo más atractivo del día entre Bélgica vs Gales en donde el equipo del dragón se prepara para enfrentar a México el fin de semana.

En México también las acciones de selecciones se dan con el último partido del Grupo A del Preolímpico de Concacaf en donde Estados Unidos y México ya están calificados a las semifinales pero deben decidir quien tomará el primer lugar del grupo. Junto a ellos Costa Rica y República Dominicana ya no se juegan nada, solo los últimos 3 puntos de la honra del torneo.

Y para cerrar la jornada la Liga de Expansión MX presenta una triple cartelera donde el Tepatitlán recibe a Mineros, Tampico el actual campeón le hace los honores a Cimarrones y para el cierre del día los Dorados de Sinaloa reciben en Culiacán a Atlante en un partido de mucha rivalidad.

Cartelera completa de este miércoles 24 de marzo

Europeo Sub-21

Eslovenia vs España | 11:00 am | ESPN

República Checa vs Italia | 11:00 am | ESPN 3

Rumanía vs Holanda | 14:00 pm | ESPN 3

Hungría vs Alemania | 14:00 pm | ESPN

Eliminatorias Europeas

Turquía vs Holanda | 11:00 pm | Sky Sports

Bélgica vs Gales | 13:45 pm | Sky Sports

Francia vs Ucrania | 13:45 pm | Sky Sports

Portugal vs Azerbaiyán | 13:45 pm | Sky Sports

Eslovenia vs Croacia | 13:45 pm | Sky Sports

Preolímpico de Concacaf

Costa Rica vs República Dominicana | 17:00 pm | TUDN

México vs Estados Unidos | 19:30 pm | TUDN y Canal 5

Liga de Expansión MX

Tepatitlán vs Mineros | 17:00 pm | ESPN 3

Tampico vs Cimarrones | 19:00 pm | ESPN 2

Dorados de Sinaloa vs Atlante | 21:05 pm | ESPN 3

*Todos los partidos son con horario del centro de México