Partidos para hoy 25 de junio de Premier League y LaLiga: dónde y a qué hora verlos

Europa.- Como ya se ha vuelto una normalidad de tener futbol todos los días, este miércoles continúan los partidos retrasados de un par de ligas que intentan tener lo más pronto posible un calendario mucho más flexible para poder encarar el siguiente torneo.

Premier League

La Liga Inglesa sigue sorprendiendo, la lucha por los puestos europeos está cada vez más cerrada, esta día el Arsenal buscará regresar al camino luego de que la derrota del fin de semana le haya hecho salir de los primeros puestos. Además habrá un duelo que sacará chispas al tener el Chelsea recibiendo al Manchester United.

Southampton vs Arsenal | 12:00 pm | SKY

Burley vs Watford | 12:00 pm | SKY

Chelsea vs Manchester United | 14:15 pm | SKY

*Horarios del centro de México

LaLiga

El futbol Español cada vez se vuelve más cerrado, la pelea en la cima entren el Barcelona y el Real Madrid es el clásico resultado de su poderío en la competencia. Para este miércoles se jugarán dos partidos interesantes que afectan directo a las posiciones de la tabla general, además de la posible participación de los mexicanos Diego Lainez y Andrés Guardado con el Betis.

Eibar vs Valencia | 12:30 pm | SKY

Real Betis vs Espanyol | 15:00 pm | SKY

*Horario del centro de México

