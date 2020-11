Partidos para hoy 27 de noviembre de Liga MX Femenil y Premier League: dónde y cuándo verlos

Ha sido una semana repleta de futbol y noticias que han impactado al mundo del deporte en general, aún así esto debe continuar y por eso que desde este viernes arranca un fin de semana cargado de futbol internacional. Hoy solo en México se vivirá el inicio de la Liguilla de la Liga MX Femenil en donde se llevará el Clásico Nacional entre Chivas vs América justo como pasa en la Liga MX.

También este día, Pumas vs Monterrey Querétaro vs Atlas y Pachuca vs Tigres cierran la jornada de ida de los 4tos de final con las mujeres, Las actuales campeonas son las Rayadas que desde diciembre de 2019 retienen el campeonato.

En Inglaterra la jornada 10 inicia con el Crystal Palace ante Newcastle en donde ambos equipos quieren salir a ganar los 3 puntos para subir puestos en la Premier League. Más tarde el Valladolid recibe al Levante en LaLiga de España. Y para cerrar la actividad de este día el Wolfsburg le hace los honores al Werden Bremen en la Bundesliga.

Cartelera completa de este viernes 27 de noviembre

Liga MX Femenil

América vs Chivas | 12:00 pm | TUDN

Pumas vs Monterrey | 15:45 pm | TUDN

Querétaro vs Atlas | 19:00 pm | TVC Deportes

Pachuca vs Tigres | 21:00 pm | Fox Sports y Claro Sports

LaLiga

Valladolid vs Levante | 14:00 pm | Sky Sports

Bundesliga

Wolfsburg vs Werden Bremen | 13:30 pm | Sky Sports

Premier League