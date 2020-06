Partidos para hoy 28 de junio de Serie A, Premier League, FA Cup y LaLiga: dónde y a qué hora verlos

Europa.- Las ligas europeas no tienen descanso, hoy domingo hay 9 partidos programados en 3 de las grandes competiciones del viejo continente, aquí te decimos cuáles son y dónde los puedes ver.

La Liga

El futbol español está por terminar una jornada más y este día las cosas en la table pueden cambiar y dar un giro en la lucha por el título. El empate del Barcelona deja libre al Madrid que juega hoy poder tomar más ventaja en la cima.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Villarreal vs Valencia | 10:00 am | SKY

Granada vs Eibar | 12:30 pm | SKY

Espanyol vs Real Madrid | 15:00 pm | SKY

*Horario del centro de México

Serie A

La lucha por el Scudetto cada vez es más cerrada, la victoria de la Juventus han complicado al resto de los equipos, pero aun así buscarán la oportunidad de sacar un buen resultado este día. Hirving Lozano podría ver actividad este domingo, luego de su gol el pasado martes, Gatusso podría darle más juego.

AC Milan vs Roma | 10:15 am | ESPN

Napoli vs SPAL | 12:30 pm | ESPN

Parma vs Inter de Milan | 14:45 pm | ESPN

*Horario del centro de México

Premier League y FA Cup

El futbol inglés también cierra un jornada nada más aunque tendrá partidos pendientes debido a que algunos equipos deben jugar duelos pendientes de la FA Cup y estos encuentros se recuperarán en la semana.

Leicester City vs Chelsea | 10:00 am | ESPN | FA Cup

Newcastle vs Manchester City | 12:30 pm | ESPN 2 | FA Cup

Watford vs Southhampton | 10:30 am | SKY | Premier League

*Horario del centro de México