Partidos para hoy 28 de septiembre: Liga MX, Premier League, Eredivisie, Ligue 1, La Liga

En Francia el Girondins B. recibirá al PSG que en las últimas jornadas ha padecido de contundencia dejando en los últimos minutos la magia de Neymar, el partido sera en punto de las 10:30 por ESPN, de ahí viajamos a Inglaterra para ver en acción al segundo de la premier league cuando el Manchester City visite al Everton a las 11:30 trasmitido por SKY.

La actividad de lo mexicanos a las 12:45 Edson Álvarez junto con el Ajax recibe al Groningen, donde el mexicano buscará afianzarse en el cuadro titular, el partido sera transmitido por ESPN, y as tarde pero en España e llevara a cabo una edición más del Derbi de Madrid, Atlético de Madrid recibiendo al Real Madrid, y Héctor Herrera fue convocado por Simeone y muy probablemente vea participación, el juego será a las 14:00 por SKY.

Cerrando la jornada en México, arrancando desde Pachuca, donde los Tuzos reciben al Cruz Azul, urgido por una victoria, el juego sera a las 17:00 por Fox Sports, continuando con el equipo revelación Necaxa le hace los honores a Bravos de Juárez a las 19:00 por TUDN, ESPN2.

Y los partidos más esperados de la jornada, el Clásico Regio dará inicio en punto de las 19:06 por Fox Sports 2, ninguno de los 2 llega de la mejor manera, Tigres viene de perder ante el puebla, cosechando 5 partidos sin ganar, mientras que Monterrey llega con un empate ante Cruz Azul y una baja de juego considerable y más jugando de local.

Cerramos con el mejor duelo de la Jornada, América vs Chivas, Clásico Nacional, dará inicio a las 21:05 transmitido por TUDN y Canal 2, ambos clubes de igual manera no viven sus mejores momentos, chivas llega con un nuevo técnico y nuevas ideas, mientras que América no ha ganado en mas de 1 mes solo consiguiendo empates.