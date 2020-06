Partidos para hoy 29 de junio de LaLiga, Liga de Portugal y Premier League: dónde y a qué hora verlos

Europa.- Este lunes continúan los duelos en las grandes ligas de futbol por el mundo. A pesar de ser lunes sí hay encuentros programados para iniciar la semana con todo el animo.

La Liga Española

La competencia en España cada vez se hace más difícil, tropiezos de los grandes equipos dejan abiertas las puertas para clubes que no son protagonistas tengan un poco de reconocimiento por su labor dentro del terreno de juego. Para hoy solo hay un partidos disponible.

Getafe vs Real Sociedad | 15:00 pm | SKY

*Horario del centro de México

Liga de Portugal

Este lunes el liderato del futbol luso se pone en juego una vez más, para hoy se han programado 3 partidos donde los principales clubes son el Benfica y el Porto, ambos siguen en su lucha por hacerse del primer lugar de la tabla, por ahora el Porto ostenta ese puesto pero todo puede cambiar. También se espera que el mexicano Jesús Manuel Corona tenga participación con el Porto.

Desportivo Aves vs Moreirense | 11:00 am | ESPN

Marítimo vs Benfica | 12:00 pm | ESPN

Pacos de Ferreira vs Porto | 15:15 pm | ESPN

*Horario del centro de México

Premier League

El futbol inglés se toma un ligero descanso y solo programa un duelo para hoy, esto debido a que son duelos postergados por el compromiso de la FA Cup que este fin de semana volvió.

Crystal Palace vs Burnley | 14:00 pm | SKY

*Horario del centro de México

