Partidos para hoy 3 de diciembre en Liga MX, Europa League, Liga de Expasión y más: Horarios y dónde sintonizarlos

Se jugará la segunda eliminatoria de las semifinales del campeonato Guard1anes 2020 de la Liga Mx entre Cruz Azul vs Pumas en la cancha del Estadio Azteca en el primer duelo de la serie en esta noche de jueves 3 de diciembre. En otro torneo del futbol mexicano, comenzará la ronda de Cuartos de Final de la primer campaña de Liga de Expansión.

Mientras tanto, en el viejo continente, como es costumbre se disputará una jornada más de la fase previa de la UEFA Europa League, en esta tarde de jueves, para seguir encontrando a los equipos calificados a siguiente ronda (octavos de final) en busqueda del título internacional.

Por la noche, en la Major League Soccer (MLS) Sporting Kanzas City se medirá a Minnesota United en el duelo de semifinal de Conferencia, a partido único en el feudo del Sporting Psrk. El ganador competirá contra Seattle Sounders en la siguiente ronda de los playoffs.

Cartelera de este jueves 3 de diciembre

Liga Mx

- Semifinal de ida: Cruz Azul vs Pumas / 21:00 horas / TUDN, Canal 5

Liga de Expansión

- Cuartos de Final de ida: Pumas Tabasco vs Atlante / 19:00 horas / TUDN, Claro Sports, Fox Sports 2, ESPN 2

UEFA Europa League

- Fase de grupos: AC Milán vs Celtic FC / 11:55 horas / Fox Sports

- Feyenoord vs Dinamo Zagreb / 11:55 horas / ESPN 3

- Sivasspor vs Villarreal / 11:55 horas / Fox Sports 2

- Qarabag FK vs Maccabi Tel-Aviv / 11:55 horas / Fox Sports 3

- Zorya vs Leicester City / 11:55 horas / ESPN

- LASK Linz vs Tottenham / 11:55 horas / ESPN 2

- Arsenal vs Rapid Wien / 14:00 horas / ESPN 3

- AZ Alkmaar vs Napoli / 14:00 horas / ESPN 2

- Granada vs PSV Eindhoven / 14:00 horas / ESPN

- AS Roma vs Young Boys / 14:00 horas / Fox Sports

- Rangers FC vs Standard de Lieja / 14:00 horas / Fox Sports 2

- Benfica vs Lech Poznan / 14:00 horas / Fox Sports 3

MLS

- Semifinal de Conferencia: Sporting Kanzas City vs Minnesota United / 19: 30 horas / ESPN