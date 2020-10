Partidos para hoy 4 de octubre de Liga MX, LaLiga, Premier League y más: dónde y a qué hora verlo

La actividad de este domingo 4 de octubre llegar cargado con partidos de futbol internacional. La Ligas importantes del viejo continente se ponen a la par para iniciar el parón de la Fecha FIFA la semana entrante. Además en la Liga MX se cierra la Jornada 13 del Guard1anes 2020 lo que indica la recta final del torneo en su fase regular.

En una primera instancia la Premier League y la Serie A son las dos ligas que más partidos presentan para hoy. El que más expectativa ha generado en las últimas horas es el de Juventus vs Napoli pues ante la negativa de las autoridades para que el Napoli viaje podría perder el partido por no presentarse, mientras que la Juventus no estaría dispuesta a ceder.

En Inglaterra en uno de los partidos interesantes está el Manchester United frente al Tottenham, además de la participación del mexicano Raúl Jiménez con el Wolves ante el Fulham.

Para México el partido importante de este día se juega esta mañana entre el Toluca y Cruz Azul. Los Diablo estrenarán entrenador para intentar recuperar puntos y soñar con entrar a la reclasificación. Cierran la Jornada, Querétaro vs Monterrey y Xolos vs Chivas.

Cartelera completa de este domingo 4 octubre

LaLiga

Levante vs Real Madrid | 09:00 am | Sky Sports

Cádiz vs Granada | 11:30 am | Sky Sports

Sevilla vs Barcelona | 14:00 pm | Sky Sports

Premier League

Arsenal vs Sheffield United | 08:00 am | Sky Sports

Wolves vs Fulham | 08:00 am | Sky Sports

Manchester United vs Tottenham | 10:30 am | Sky Sports

Aston Villa vs Liverpool | 13:15 pm | Sky Sports

Serie A

Lazio vs Inter de Milan | 08:00 am | ESPN

Parma vs Hellas Verona | 08:00 am | ESPN

AC Milan vs Spezia | 11:00 am | ESPN

Juevntus vs Napoli | 13:45 pm | ESPN

Bundesliga

Wolfsburg vs Augsburg | 08:30 am | Sky Sports

Bayern Munich vs Hertha Berlin | 11:00 am | Sky Sports

Eredivise

PSV vs Fortuna | 09:45 am | ESPN 2

Ligue 1

Rennes vs Stade de Reims | 10:00 am | ESPN

Lyon vs Marsella | 14:00 pm | ESPN 2

Liga MX

Toluca vs Cruz Azul | 11:00 am | TUDN

FC Juárez vs Pachuca | 17:00 pm | TUDN y Azteca 7

Querétaro vs Monterrey | 19:00 pm | Imagen TV y Fox Sports

Tijuana vs Chivas | 21:06 pm | Fox Sports

*Todos los horarios son del centro de México