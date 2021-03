Partidos para hoy 5 de marzo de Liga MX, LaLiga y más: dónde y a qué hora verlos

El futbol internacional no se detiene y este viernes no es la excepción, la Liga MX una de las más importantes que no han tenido descanso esta mitad de semana arrancan hoy la jornada 10 del Clausura 2021. Las acciones las comienzan en San Luis, cuando el Atlético de San Luis le haga los honores al Toluca. Más tarde desde la Angelópolis el Puebla recibe a los Tigres.

Continuando con ala actividad del futbol mexicano, la Liga MX Femenil enfrenta al conjunto de Necaxa ante Puebla y un poco más tarde pero en la Liga de Expansión MX el cuadro de Celaya se enfrenta ante el Tlaxcala.

Pero no solo en México hay juegos, también en Europa con grandes enfrentamientos en la Bundesliga con el Schalke 04 ante el Mainz 05 y un poco más tarde pero desde España el equipo del Valencia le hace los honores al Villarreal. De esa manera culmina la actividad de hoy en las ligas del mundo.

Cartelera completa de este viernes 5 de marzo

Liga MX

Atlético San Luis vs Toluca | 19:30 pm | ESPN

Puebla vs Tigres | 21:30 pm |TV Azteca

Liga MX Femenil

Necaxa vs Puebla | 16:00 pm | Claro Sports

Liga de Expansión MX

Celaya vs Tlaxcala | 17:00 pm | ESPN 3

Bundesliga

Schalke 04 vs Mainz 05 | 13:30 pm | Sky Sports

LaLiga

Valencia vs Villarreal | 14:00 pm | Sky Sports

*Todos los partidos son con horario del centro de México.