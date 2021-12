Partidos para hoy 6 de diciembre de 4tos de Final vuelta de la Liga MX Femenil

México.- Se ha llegado la hora de decidir quien sigue y quien se va a casa, la Liga MX Femenil tendrá este lunes sus Cuartos de Final vuelta en los 4 partidos del Apertura 2021 por lo que este mismo día se conocerán a las semifinalista y el nuevo orden para los cruces de la antesala al título. En los partidos de ida solo dos equipos pudieron sacar ventaja y esperan hacerla valida en el juego de vuelta, el resto empataron pero ahora como locales querrán poner fin a la serie.

El primer partido del día arrancará muy temprano pues en punto del mediodía, un horario muy extraño para un juego que se llevará en el Jalisco y en donde la afición difícilmente podrá asistir, ahí es cuando Atlas trate de vencer a Santos. El partido de ida culminó con un vibrante 2-2 por lo que la vuelta se espera que sea igual de espectacular para que valga la pena el horario en el que se ha puesto el juego, que es algo que ha sido cuestionado por los aficionados.

Este lunes tambien se define al ganador del Clásico Nacional, América se llevó la ventaja en la ida con un 2-1 pero ahora en la casa del Rebaño las cosas pueden ser diferente. Chivas tiene plantel para darle vuelta y esa será la consigna con la que saldrán hoy en el Akron para lograr el pase a las semifinales de la Liga MXF Femenil.

Uno de los partidos que aparentemente ya se ha sido definido es el de Tigres vs Cruz Azul quienes en la ida terminaron 0-4 en favor de las Amazonas, ahora el equipo de la máquina necesita marcar 5 goles y no recibir ninguno para pasar, algo que nunca ha sucedido y menos ante Tigres. Y el último partido del día se jugará tambien en Nuevo León pero ahora en el Gigante de Acero con Rayadas recibiendo a Tijuana, otro partido que culminó empatado a 1 en la ida, en donde por muchos minutos las norteñas se vieron superadas y que por suerte no recibieron más goles, pero ahora en casa y con su gente esperan salir bien libradas.

Cartelera completa de los 4tos de vuelta

Atlas vs Santos | 12:00 pm | TVC Deportes | Global 2-2

Chivas vs América | 19:00 pm | Fox Sports | Global 1-2

Tigres vs Cruz Azul | 19:00 pm | TUDN | Global 4-0

Rayadas vs Tijuana | 21:00 pm | Fox Sports | Global 1-1

Hay que recordar que como en la Liga MX, el gol de visitante ya no aplica como método de desempate, por lo que avanzará quien gane el global de los dos partidos o en caso de que culminen empatados, el que avanzar se definirá por la posición en la tabla, quien haya culminado en un mejor lugar avanzará en la Liga MX Femenil en busca por el título.

Una vez que se hayan jugado todos los partidos se serán a conocer los cruces oficiales, lo que respecta a horarios y fechas se revelarán a partir de este martes o miércoles, la ronda se semifinales podrán jugarse en viernes posiblemente o sábado dependiendo de las decisiones de los organizadores.