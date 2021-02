Partidos para hoy 6 de febrero de la Liga MX, Serie A y Premier League: dónde y a qué hora verlos

Un sábado de competencia internacional, varios países regresan a sus torneos de casa luego de disputar a media semana algunos más de Copa. En esta cartelera de fin de semana están los mejores juegos de este sábado.

Arrancando con los duelos en la Eredivisie en donde el equipo del PSV del mexicano Erick Gutiérrez se mide ante el Twente. Siguiendo en Europa los duelos de la Serie A no están para nada mal, este día se juegan dos candidatos al título, la Juventus recibe a la Roma en casa y más tarde el equipo del Napoli junto a Hirving Lozano visita Genoa.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En España el conjunto del Sevilla le hace los honores al Getafe y para cerrar con la actividad en el viejo continente con un duelo de la Premier League en donde el Manchester United recibe el Everton en un duelo más que esperado por la gran plantilla de ambos equipos.

El cierre del de la actividad sabatina llega con los duelos en el futbol mexicano, muy tempano, el equipo de Bravas enfrenta a Tijuana en la Liga MX Femenil. Luego en la Liga MX, una triple cartelera se roba la atención, primero, el Atlas vs Santos, seguido con el América vs Puebla y para cerrar la jornada el Monterrey vs Pumas.

Cartelera completa de este sábado 6 de febrero

Liga MX Femenil

FC Juárez vs Tijuana | 10:00 am | TUDN

Premier League

Manchester United vs Everton | 14:00 pm | Sky Sports

Serie A

Juventus vs Roma | 11:00 am | ESPN 2

Genoa vs Napoli | 13:45 pm | ESPN 2

LaLiga

Sevilla vs Getafe | 14:00 pm | Sky Sports

Liga MX

Atlas vs Santos | 17:00 pm | Afizzionados

América vs Puebla | 19:00 pm | TUDN y Canal 5

Monterrey vs Pumas | 21:06 pm | Fox Sports

*Todos los partidos son con horario del centro de México