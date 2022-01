Partidos para hoy sábado 8 de enero de la Liga MX, Liga MX Femenil, LaLiga y más

México.- El futbol no descansa y este sábado las mejores ligas del mundo tienen actividad a pesar de los cambios que han sufrido por el nuevo brote de Covid-19 en donde los clubes han tenido que poner en aislamiento a muchos jugadores para salvaguardar sus salud como la realización de los partidos de la mejor manera posible.

Este día las acciones arrancan con en España con duelos más que interesantes, el Barcelona luego de una victoria en la Copa del Rey con tantas bajas, este sábado se mete a la cancha del Granada. Unas horas más tarde el equipo líder de la competencia quien perdió en su último partido de LaLiga, el Real Madrid recibe al Valencia, uno de los equipos que están en la pelea de mejores posiciones.

En Inglaterra en donde hay un gran problema por el tema del Covid-19, las acciones no se detienen y se han programado duelos de la FA Cup en donde los equipos de la Premier League se miden a los clubes de otras categorías, entre los destacados están el Chelsea vs Chesterfield, Swansea City vs Southampton y el Yeovil vs AFC Bournemouth.

Leer más: Liga MX: Roger Martínez ofrece disculpas luego de hacerse expulsar

Y en la acción de los torneos mexicanos que han arrancando esta semana y de gran manera con resultados sorpresivos y muy alentadores, respecto a la temporada pasada. En la Liga MX el Monterrey recibe a Querétaro y el duelo que se lleva la atención es el de Cruz Azul vs Tijuana, especialmente para ver al nuevo equipo celeste con todos su refuerzos.

En la Liga MX Femenil se programó un duelo y es el de Pumas vs León, mismo caso en la Liga de Expansión MX en donde Venados se enfrenta al campeón de la división, Atlanta para tener ya la mitad de la jornada 1 completa en la división de plata del futbol mexicano.

Cartelera completa de este sábado 8 de enero

Liga MX Femenil

Pumas vs León | 12:00 pm | TUDN

LaLiga

Granada vs Barcelona | 11:30 am | SKY

Real Madrid vs Valencia | 2:00 pm | SKY

FA Cup

Chelsea vs Chesterfield | 11:30 am | SKY

Swansea City vs Southampton | 11:30 am | SKY

Yeovil Town vs AFC Bournemouth | 11:45 am | SKY

Liga de Expansión MX

Venados vs Atlante | 7:00 pm | ESPN

Liga MX