Pasan de noche con Mazatlán FC

Mazatlán.- Estos jugadores no tuvieron un buen semestre con los Cañoneros, todos llegaron con un buen cartel al equipo, pero ya sea por lesiones, falta de confianza o decisión técnica no lograron rendir lo que se esperaba y en parte no ayudaron a que el cuadro morado cumpliera sus objetivos.

La continuidad de varios de ellos está en duda y mucho dependerá de la llegada o no de un nuevo cuerpo técnico, aunque si este tarda, la directiva podría ser la que se encargue de firmar su no continuidad del plantel morado.

Ygor Nogueira



Sin duda el defensor mazatleco, es el que más cartel ostentaba de los ocho refuerzos para este Apertura 2021, pero entre lesiones y no encontrar ritmo de juego a la par de sus compañeros, el ex jugador de Gil Vicente, sólo sumó un total de un ocho por ciento de los minutos totales en el torneo.

Jugó 119´minutos, en donde solo fue titular una vez, entrando de cambio en dos más.

Sus condiciones físicas y antecedentes inmediatos, ponen a dudar a la directiva sobre su continuidad para los siguientes torneos.

Ygor Nogueira solo jugó tres partidos con los Cañoneros-Jam Media

Nogueira tiene que demostrar si tiene continuidad en el equipo el por qué se le fichó y ser uno de los lideres dentro de una de las defensas más goleadas del campeonato.

Con 24 dianas en contra, la zaga cañonera fue la tercera más afectada en este rubro del Apertura 2021, por lo que se espera que su posible buen rendimiento ayude a la mejora del equipo sinaloense.

Ygor tiene experiencia, en el futbol de su país, además jugó en el Bélgica, en donde lo conoció Beñat San José, además de un paso por el futbol de Portugal, antes de llegar al balompié azteca.

Nicolás Díaz, Néstor Vidrio y Carlos Vargas son los elementos que más minutos sumaron en el centro de la defensa, y son los jugadores con los cuales el brasileño luchará por ganarse un puesto el siguiente semestre.

Michael Rangel.



El delantero colombiano, pasó de noche por completo con los Cañoneros este torneo, en donde no anotó un solo gol.

Rangel había dejado una grata impresión cuando fue dirigido por Tomás Boy en el Guard1anes 2021, torneo al cual llegó ya empezada la competencia, pero en donde logró festejar goles importantes y ser parte del cuadro titular en varios partidos sobre el final de la justa.

Rangel de 31 años, tendría contados sus días como parte del Navío, pues en su país ya se rumora, la posibilidad de que Mazatlán no compre su carta o amplíe el préstamo, e incluso se dice que América de Cali está interesado en sus servicios.

Rangel cuenta con gran cartel en el futbol de su país, por lo que un posible regreso no sería descabellado para retomar un segundo aire en su carrera.

Gael Sandoval

El medio volante por izquierda o extremo, ha sido una de las grandes decepciones en toda su estancia en Mazatlán, la cual este torneo cumple ya un año.

Sandoval en su momento fue una de las grandes promesas del futbol mexicano, incluso ganó un balón de oro, como jugador revelación de la Liga MX jugando para Santos, situación que lo llevó a ser tomado en cuenta por Chivas, quien compró su carta, pero en donde nunca logró afianzarse.

Meses después regresó a Santos donde vivió un segundo aire muy buen, con un torneo Guard1nes 2020 muy buen, en donde marcó tres goles y retomó su buen accionar, pero pese a esto, cuando parecía que podría brillar en puerto, entre lesiones (incluida una operación) y baja de juego, Sandoval solo jugó tres partidos el pasado torneo, todos entrando como cambio.