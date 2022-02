Pasan los años pero no por Inés Sainz quien vive un increíble momento (Fotos)

México.- No es un secreto que en el mundo del deporte hubo un antes y un después desde la llegada de Inés Sainz y es que la conductora de TV Azteca conquistó a propios y extraños con sus conocimientos y con su belleza, algo que era inevitable no destacar. Hoy con muchos años en televisión la tambien empresaria puede decir que tiene un pacto con el tiempo pues pasan los años pero no con ella ya que se mantiene de forma espectacular a sus 43 años de edad y la más clara prueba es la sesión fotográfica que tuvo para un nuevo proyecto.

A través de su cuenta de Instagram Inés Sainz compartió un par de fotos en donde deja claro que mantiene la figura con la que alguna vez entró a la televisión, en pocas palabras la definen sus seguidores como "espectacular". En las fotos aparece la conductora modelando un elegante vestido en color negro que hace resaltar su cabellera rubia y su esbelta figura que al ser un atuendo muy pegado a ella deja en evidencia que no hay tiempo que la afecte.

Leer más: ¡Diosa! Alejandra Delgadillo conquistando las calles de Madrid

Así de bella lució Inés Sainz en sus nueva sesión | Foto: Instagram Inés Sainz

En total fueron dos fotos las que Inés Sainz publicó, desde dos ángulos diferentes pero con un mismo resultado, el asombro de todos sus fans quienes la han seguido por mucho tiempo y saben lo bien que luce la exmodelo ya que esa faceta de su vida le ha ayudado a darlo todo cuando está frente a la cámara y en esta ocasión no fue la excepción. Solo basta ver que más de 60 mil personas estuvieron encantados con tremenda postal.

Inés Sainz siempre se ha caracterizado en subir en sus redes sociales lo más destacado tanto de su trabajo, viajes como sucesos familiares y al ser una figura pública y de televisión sus publicaciones no tienen nada que ver con algo de tono elevado, al contrario, trata de mantener un sello amigable y apto para todas las personas, aunque en muchas ocasiones es imposible que resiste la oportunidad de ser la envidia entre muchas mujeres y hombres que la ven disfrutar desde la playa y modelando algunos trajes de baño que son tambien uno de los sellos de sus redes sociales.

El outfit completo de la conductora de deportes | Foto: Instagram Inés Sainz

Leer más: ¡Ritmo impresionante! Flavia Charallo encanta a sus seguidores con un baile muy pegajoso (Video)

Otra prueba más de que no le hace falta aparecer con poco ropa para generar muchas reacciones se dio apenas hace unas semana cuando Inés Sainz junto a sus compañeros de TV Azteca fueron citados para grabar los promocionales de cara a Qatar 2022 en donde la conductora fue personificada como una bella mujer qatarí con la ropa de gala en color azul con la que derrochó su belleza y se llevó halagos por doquier que elevaron el ánimo para ella.