Pasillo en el Bernabéu esta al criterio del club: Valverde

Barcelona, España.- Después de la victoria de su equipo ante el Deportivo de la Coruña (4-0), el técnico del Barcelona ha dejado en manos del club la decisión de hacer el pasillo al Real Madrid, como campeón del Mundial de Clubes, en el Clásico que se disputará el próximo 23 de diciembre.

“No estoy en condiciones de analizar cuestiones de cara a la galería. Haremos lo que diga el criterio del club. No creo que sea muy importante”, afirmó Valverde en la rueda de prensa posterior al encuentro disputado en el Camp Nou.

Sobre el clásico de la próxima jornada, que se disputará en el estadio Santiago Bernabéu y que el Barcelona afronta con una ventaja de once puntos aunque con un partido más, Valverde señaló que era importante ganar al Deportivo para llegar con confianza al último encuentro del año.

“Siempre es bueno jugar partidos contra rivales estando por delante. Significa que estamos en buena situación y nada es definitivo. La gente se fija en la distancia que tenemos sobre el Real Madrid pero el Atlético está a seis puntos”, avisó.

�� Consulta las declaraciones más destacadas de los protagonistas del #BarçaDepor https://t.co/2BjtFcZVhB — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 17 de diciembre de 2017

El encuentro en el Santiago Bernabéu se disputará dos días después de las elecciones catalanas, algo que Valverde confía en que no influya en sus jugadores. “Hay muchos acontecimientos esta semana y además todos de una gran intensidad. Intentamos no mezclarlos para que no se confundan”, dijo.

Sobre el duelo contra el Deportivo, Valverde analizó que el primer gol “ha abierto el cubo” y les ha permitido gozar de más ocasiones tras robar balones en zonas avanzadas.

“Una vez hemos hecho el gol se han visto obligados a salir y cada vez que robábamos teníamos muchas opciones de generar peligro. Era importante para llegar al próximo partido con confianza. Es un partido que te refuerza”, opinó.

Una de las jugadas polémicas fue un posible gol fantasma que el árbitro no dio por valido. En este sentido, Valverde reclamó la necesidad de que la tecnología de gol (VAR) se incorpore en la Liga: “Me parece absurdo que con el nivel tecnológico que haya no se haya aplicado”.

Por último, el preparador azulgrana se ha referido a la lesión de Alcácer –“nos trastoca los planes”, dijo, y elogió el buen partido de Ivan Rakitic como pivote defensivo y la capacidad goleadora de Paulinho.

COMUNICADO MÉDICO | @paco93alcacer, unas tres semanas de baja con una lesión muscular en el recto anterior de la pierna izquierda �� https://t.co/qAdHFPgwWl pic.twitter.com/0hVgftOOXo — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 17 de diciembre de 2017

“Paulinho se relaciona muy bien con el gol, porque acompaña muy bien al equipo. Ha tenido ese premio del gol por acompañar y llegar de segunda línea. Nos está ayudando mucho”, zanjó.

Con información de EFE