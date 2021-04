Pato Araujo es el nuevo campeón del Exatlón México

Pato Araujo se proclamó como el nuevo campeón supremo varonil del Exatlón México 2021, tras vencer en la gran final a Javi Márquez.

Pato agradeció a su pareja, Zudikey: Ella sabe que yo la amo y esto es para ella. (...) De corazón quiero que escuche todo México que esto es para ella, gracias".

"Yo la recuerdo bien, Chucho nos contempló a muchos de nosotros, quizá no éramos los mejores. A veces te van a decir que no y nunca van a saber qué va a pasar si no logramos ese esfuerzo, si no lo hacemos todos los días. Los invito a que no se rindan, luchen como nosotros", agregó, recordando su paso por la selección nacional.

Patricio Araujo fue uno de los competidores que estuvieron presentes en el reality show desde el primer día y su convicción y su continuidad fueron lo que lo llevaron a ser el hombre más competitivo de todo el programa.

Se convirtió en uno de los protagonistas por muchas razones, pero la realidad es que esta noche se ha consagrado como el campeón absoluto de la cuarta temporada del Exatlón México: Titanes contra Héroes.

Con este triunfo y campeonato, Araujo pone muy alto el nivel para el próximo Exatlón, ya que ha sido uno de los competidores con más habilidades hasta el momento en esta justa deportiva.