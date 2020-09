Patricio Araujo y Zudikey Rodríguez conoce su relación más allá de Exatlón

La velocista Zudikey Rodríguez y el futbolista Patricio Araujo regresaron a la cuarta temporada de Exatlón México para formar parte del grupo ‘Titanes’ después de haber participado en la segunda temporada, lo cual los llevó a unir sus vidas fuera de los circuitos del reality.

Zudikey Rodríguez, es una ex atleta mexicana que partición en el Exatlón, reality donde conoció a Patricio Araujo, dando comienzo a una relación amorosa a inicios de este 2019, cuando la ex velocista, aún estaba casada con el ex atleta olímpico Éder Sánchez, pero ya contaba con un proceso de divorcio.

Los deportistas se conocieron cuando participaron en el reality show Exatlón, en donde desde el inicio, mostraron mucha química y camaradería, por lo que la gente pronto especuló que entre ellos había algo más que una simple amistad.

Tanto la velocista, quien participó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018, y ex jugador de las Chivas en la Liga MX, capitán de la Selección sub 17 campeona del mundo en el 2005, comparten en sus respectivas cuentas de Instagram los grandes momentos que pasan juntos como pareja después de conocerse en el programa de Azteca.

Patricio Araujo durante un circuito en el Exatlón/@ExatlonMx

Zudikey Rodríguez y ‘Pato’ Araujo decidieron hace un año llevar a otro nivel la gran relación que se gestó en Exatlón comprometiéndose en matrimonio y actualmente ambos deportistas regresaron para la nueva temporada de Exatlón donde siguen compartiendo juntos su pasión por el deporte en el equipo de ‘Titanes’ donde ambos son pilares importantes.

Zudikey Rodríguez durante un circuito en el Exatlón/@ExatlonMx

En la actual temporada del reality Patricio Araujo encabeza la tabla individual de posiciones con 15 participaciones en los circuitos en las que ha conseguido 14 victorias y solo una derrota, mientras que Zudikey Rodríguez marcha en el cuarto peldaño con 10 participaciones, nueve victorias y una derrota.

