Patty López de la Cerda compartió bella postal usando su traje de baño favorito

México.- Patty López de la Cerda sorprendió a sus miles de fans en Instagram luego de compartir una coqueta foto en donde reveló el tipo de traje de baño que le agrada, además de modelarlo como solo ella sabría hacerlo.

La conductora de quien se sabe es amante de las playas y las piscinas ha dejado una muestra más que esos lugares le encantan y que cualquier época del año es ideal para visitarlas, pero sin duda en verano que es la estación preferida para Patty López de la Cerda.

La imagen además de mostrar su gran belleza natural y lo coqueta que puede llegar a ser, Patty López de la Cerda tambien anunció su traje de baño como parte de una estrategia de venta a través del enamoramiento visual tanto de hombres y mujeres que si bien estas segundas es el nicho perfecto para venderlo, la ayuda que los hombres generan al interactuar y compartir de cierta forma es que tambien les aporta.

Leer más: Liga MX Femenil confia en el talento mexicano y solo tiene un entrenador extranjero

Ha sido poco tiempo en el Patty López de la Cerda publicó la foto y ha logrado llegar a más de 29 mil reacciones más los cientos de comentarios, muchos interesados, otro más aplaudiendo la belleza de la conductora y muchos más solo pasando a saludar a quien había estado alejada de estas publicaciones.

Patty López de la Cerda posando con el estilo de traje de baño que más le gusta | Foto: Instagram Patty López de la Cerda

Patty López de la Cerda no había tenido muchas imágenes similares, apenas hace unas semanas que volvió a compartió algo de sensualidad en sus fotos, especialmente con el inicio de la venta de ropa para playa. De la Cerda si bien no estuvo alejada de las redes si de ese tipo de contenido pues en los últimos meses no había tenido buenos momentos, inclusive fue parar al hospital pero no pasó a mayores.

La conductora se ha ganado los aplausos desde mucho antes con todas sus coquetas fotos, especialmente en la playa, uno de los lugares favoritos que le encanta visitar para sentirse a gusto y más tranquila para relajarse en ese momento de la tensión de los medios y algunos escándalos de los que fue victima.