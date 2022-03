Patty López de la Cerda disfruta con plenitud su mejor etapa y esta foto lo comprueba

México.- Si hay alguien a la que le está yendo de maravilla en este 2022 es sin duda a Patty López de la Cerda, la mexicana ha dejado claro que su nueva versión de redes sociales le ha salido mucho mejor que la que tenía antes. La exconductora deportiva en esta ocasión hizo que todo el mundo hablara de ella y es que no tuvo repara con compartir la foto con la que generó acelerones de corazones y hasta mucha envidia entre otras mujeres que vieron la belleza de la influencer.

A través de su cuenta de Instagram la misma que se ha vuelto una de sus herramientas favoritas compartió lo que por ahora sería la mejor foto de su 2022 en sus redes públicas ya que en sus plataformas de paga hay contenido un poco más libre. En esta ocasión Patty López de la Cerda decidió que para verse irresistible solo necesitaba 3 cosas, un cuerpazo y lo tiene, un atuendo de en sueno y lo tiene y unos zapatos que dieran ese juego coqueto y tambien los tuvo. En pocas palabras logró el outfit más increíble de sus redes hasta ahora.

Patty López de la Cerda decidió usar un body en color rojo, si de por si ya su figura era más que suficiente para volver locos a sus fans, el utilizar el rojo intenso elevó un poco los ánimos. El traje tenia un tipo de tela como plastificadas que le daba más forma a su figura. Incluso la misma modelo aseguró que se sintió muy atractiva logrando esa foto que ella misma se tomó.

Patty López de la Cerda se roba los corazones con tremenda foto | Foto: Instagram Patty López de la Cerda

Claro como era de esperarse los comentarios y los likes no se hicieron esperar, en unas solas horas más de 84 mil personas pasaron por la foto de Patty López de la Cerda sin contar los que la vieron y no reaccionaron, pero tambien hay mención honorifica en los que que dejaron sus comentarios que son los que llenan de confianza a la influencer para seguir subiendo fotos similares. "Estás hecha una hermosura", "Estás super hermosa, me encantas", "Siempre espectacular", fueron algunos de los mensajes que la modelo recibió.

Patty López de la Cerda desde hace ya varios meses está viendo casi un sueño, una nueva oportunidad de vivir, recordando que no hace mucho tiempo su vida corrió peligro por una enfermedad que la postró algunas semanas en un hospital. Aún con todo eso se repuso y ahora es una de las influencer más rentables en las redes, su crecimiento fue muy rápido y con un respaldo por millones de personas que están siempre detrás de lo que hace.