Patty López de la Cerda disfruta de la playa con lindo traje de baño negro

México.- Patty López de la Cerda, conocida por los televidentes de la cadena TV Azteca por su colabotación como conductora de deportes y por supuesto los fieles seguidores de las águilas del América por su leal afición por los de Coapa relució sus redes sociales al embellecer con una dulce curva en sus labios estando en la playa con un traje de baño color negro.

Y es que la mexicana compartió un poco de su estadía en isla mujeres en donde se le observa disfrutar del sol, la arena y el mar al subir diversas fotografías e historias de encanto a su cuenta oficial de Instagram, estando sobre la arena y endulzando con su linda felicidad y emoción por volver a la playa.

"Estoy feliz, vean este precioso lugar, estoy en isla Mujeres. No sentía estos aromas ni estos ambientes desde el mes de febrero, es mi primera vez que visito este sitio, y estoy tan contenta y emocionada, es un lugar sumamente divino." Expresó en sus historias de Instagram.

Y es que la ex presentadora desde que se ha mantenido lejos de los medios de comunicación, su belleza y encanto perdura en los corazones de los mexicanos, ejemplo claro en cada una de sus fotografías, pues se perciben diversos comentarios del público que anhela su retorno en la televisión nacional gracias a su voz encantadora y forma de dar la noticia.

Patty López formó parte del grupo de conductores de Azteca Deportes en 2015 aunque el año pasado fue la misma Patty la que compartió una pequeña carta en donde dió las gracias a la televisora del ajusco por brindarle la oportunidad de su vida al estar en los más grandes eventos como el Super Bowl, Mundiales y encuentros de la Selección Mexicana.

""Me llevo conmigo recuerdos increíbles, momentos imborrables, pero lo más importante, el cariño de todos y cada uno de ustedes por ser parte de todos mis procesos y permitirme llegar a sus pantallas en mis diversos proyectos. Mi ciclo aquí se cierra pero me voy con la mejor de las recompensas y con eso me voy feliz y contenta." Agradeció.

Patty López de la Cerda en la actualidad cuenta con una cantidad de 1.9 millones de seguidores en su cuenta de Instagram y 646.7 mil en twitter donde comparte momentos de su vida personal y también laboral. Una verdadera mujer, trabajadora y llena de brillantez.