Patty López de la Cerda disfruta del sol y de un buen baño en la piscina (Foto)

México.- Como ya es una costumbre, Patty López de la Cerda se ganó los halagos y los aplausos de sus fieles seguidores quienes le dejaron saber que cuando modela los trajes de baño está cada vez más cerca de ganarse el cielo pues la consideran un ángel en la tierra. Su más reciente regalo lo dio a traves de su cuenta de Twitter en donde una foto disfrutando del sol en la piscina se hizo tendencia.

La publicación titulada "Que tengan la mejor semana" se ha llenado de comentarios positivos sobre el regalo de la influencer quien aparece recostada sobre la orilla de la piscina para "bañarse" con algunos rayos del sol. Patty López de la Cerda se caracteriza de un tiempo para acá de regalar picantes fotos y esta no fue la excepción y las reacciones lo comprueban.

Patty López de la Cerda quien ha optado por ser una modelo de redes sociales de tiempo completo cada vez más perfecciona sus fotos, sus atuendos y hasta las locaciones pues siempre se le ve disfrutando de bellos paisajes y es que desde que renunció a los medios tradicionales y se adentró a las plataformas privadas su estilo de vida ha sido diferente al punto de ganar mucho dinero por su contenido.

Patty López de la Cerda derrocha belleza con esta postal | Foto: Twitter Patty López

Si bien la ex conductora de TV Azteca ahora puede presumir sus miles de pesos gracias a su contenido, para los fans eso no importa pues lo que realmente le toman importancia es poder ver a la modelo con gracia regalando postales como la que ahora ha puesto en redes. Los fieles seguidores que han estado con ella aseguran que cada centavo que invierten en ella es justo por lo que quejas no hay.

Patty López de la Cerda siempre ha sido una amante de los trajes de baño por lo que estar en ellos casi siempre no le genera problema alguno y es que su contenido se ha centrado en disfrutar sin pensar en nada más, además de que es fan de la playa por lo que trabajar es la última palabra de su vocabulario, en pocas palabras la nueva vida de la modelo es su sueño.

Por ahora sus números se han elevado y sigue ganando cientos de fans. Su contenido se centra en su nuevo estilo de vida en donde además de combinar las picantes fotos del día a día, tambien se puede ver a Patty López de la Cerda comiendo mucho más saludable luego de que la vida la dio otra oportunidad pues sufre de una delicada enfermedad que trata de cuidar con medicamentos pero por ahora es feliz con lo que hace.