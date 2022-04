Patty López de la Cerda encontró la motivación en ella misma

A pesar de padecer epilepsia, una enfermedad que proviene del sistema nervioso y que padecen miles de personas, Patty López de la Cerda no se rinde y lucha día tras día para vivir con dignidad. Prueba de ello es su rigurosa dieta para mantenerse en forma, ya que actualmente, vive alejada de los reflectores, pero se preocupa por su salud.

“No sé cómo pero se sobrevivió a este día intenso de chamba sintiéndome fatal… La buena noticia es que llevo un mes de estar perfecta y sin convulsiones y que hoy después de más de dos años tuve una sesión de fotos y ¡también una grabación increíble!” Compartió la guapa diva nacida un 6 de julio en la Ciudad de México.

Patty se mantiene en excelente forma Instagram pattylopezdelac

Con sus más de 2 millones 141 mil seguidores en Instagram, Patty López de la Cerda es el ejemplo viviente de que cuando se quiere superar a la adversidad en verdad se logra y con resultados positivos, es quererse por dentro y por fuera y poner el ejemplo de una disciplina firme con mucho sacrificio que al final dará recompensas.

“Esta foto será mi motivación para no comer gluten, ni carbohidratos, ni alcohol, ni lácteos, ni maíz, ni azúcar… Venga esa dieta PALEO @healthyroadmx *disclaimer: Este es un tratamiento que estoy haciendo para mi epilepsia, no les estoy recomendando que dejen de comer todo jaja”, escribió la ex conductora de TV Azteca en una imagen en la que luce su escultural figura en un diminuto traje de baño.